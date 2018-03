CDU-Politiker Peter Tauber könnte ins Verteidigungsministerium von Ursula von der Leyen wechseln. Wie die Bild am Sonntag unter Berufung auf Re­gie­rungs­krei­se berichtet, ist der ehemalige Generalsekretär für den Posten des par­la­men­ta­ri­schen Staats­se­kre­tärs im Gespräch. Er selbst habe sich dazu nicht äußern wollen, so die Zeitung. Auch die Deutsche Presse-Agentur berichtete, der 43-Jährige werde nach der Regierungsbildung ins Haus von Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) wechseln.

Tauber war vor drei Wochen aus gesundheitlichen Gründen als CDU-Generalsekretär zurückgetreten. Er war seit Dezember 2013 im Amt und wäre eigentlich bis Dezember gewählt gewesen. Bereits nach der Bundestagswahl im September hatte er wegen einer Krankheit eine längere Pause einlegen müssen. Nach seinem Rücktritt im Februar hatte der CDU-Parteitag mit großer Mehrheit die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer zu seiner Nachfolgerin gewählt.



Peter Tau­ber hat enge Verbindungen zur Bundeswehr. Er ist Re­ser­ve­of­fi­zier, hat als Historiker zu einem militärhistorischen Thema promoviert und nahm als CDU-Ge­ne­ral­se­kre­tär mehr­fach an Wehr­übun­gen teil. Anlässlich des 60. Geburtstags der Bundeswehr wünschte er sich mehr "Kameradschaft" in Deutschland. "Dieser in der Bundeswehr gelebte Geist tut gut, und es würde nicht schaden, wenn er weiter verbreitet wäre – auch außerhalb der Truppe", schrieb er in einem Blogbeitrag. Die Bundeswehr sei in dieser Hinsicht "Schule der Nation", heißt es darin weiter.

Im Jahr 2014 sprach sich Tauber für eine starke deutsche Rüstungsindustrie aus. Wenn heimische Rüstungsfirmen "keine Zukunft haben, weil sie fast nicht mehr exportieren dürfen, heißt das im Umkehrschluss, dass die Bundeswehr vollkommen abhängig wird von Rüstungsimporten aus Russland oder den USA", sagte er damals.



Tauber ist in der CDU seit längerem umstritten. Kritiker werfen ihm unter anderem Fehler im Wahlkampf vor. Konservative CDU-Politiker und -Politikerinnen konnten sich zudem nie mit seinem Einsatz für ein Einwanderungsgesetz und für die Ehe für alle anfreunden. In der CDU hieß es, Tauber hatte Merkel bereits vor der Bundestagswahl angekündigt, er wolle die Aufgabe des Generalsekretärs nach einer Regierungsbildung abgeben.