Der SPD-Politiker Peter Tschentscher ist neuer Hamburger Bürgermeister. Bei der Abstimmung in der Bürgerschaft der Hansestadt stimmten 71 der 121 Abgeordneten für den bisherigen Finanzsenator.



Damit erhielt Tschentscher zwei Stimmen weniger, als die seit 2015 in Hamburg regierende Koalition aus SPD und Grünen Sitze in der Bürgerschaft hat. 45 Abgeordnete stimmten gegen ihn, zwei Parlamentarier enthielten sich. Die Hamburger Sozialdemokraten hatten Tschentscher als Nachfolger für Olaf Scholz nominiert, der als Bundesfinanzminister und Vize-Kanzler nach Berlin gewechselt ist.

Der 52-Jährige Mediziner war zuvor sieben Jahre lang Finanzsenator in Hamburg. Auf Bundesebene ist er bislang bei weitem nicht so bekannt, wie es Scholz bei seinem Amtsantritt in der Hansestadt war.

Es sei gut, dass die wochenlange Hängepartie um das Bürgermeisteramt nun ende, hatte die FDP-Fraktion im Vorfeld erklärt. Bereits Anfang Februar gab es erste Meldungen, dass Scholz nach sieben Jahren als Regierungschef an der Elbe in die Bundespolitik wechseln werde. Doch erst einen Monat später kam die offizielle Bestätigung. Sein Abschied löste bei der SPD in Hamburg ein Stühlerücken aus. Scholz hatte seit 2009 auch den Landesvorsitz inne, den übernahm am vergangenen Wochenende Sozialsenatorin Melanie Leonhard.