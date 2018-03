Die deutschen Behörden haben im Januar 2018 einem Medienbericht zufolge 410 Türken Asyl gewährt. Das entspreche einer Anerkennungsquote von 38,2 Prozent, berichteten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Verweis auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Parlamentsanfrage. Noch ein Jahr zuvor, im Januar 2017, habe die Quote bei einem Sechstel davon (6,4 Prozent) gelegen, im Juli 2017 dann schon bei 22 Prozent.



"Die hohe Schutzquote zeigt einmal mehr, dass die Türkei weder rechtsstaatlich noch demokratisch ist", sagte Linken-Fraktionsvize Sevim Dagdelen, die die Anfrage stellte. Es sei "politisch absolut unverantwortlich", weitere Waffenlieferungen an die Türkei zu genehmigen, so würden neue Fluchtursachen geschaffen, sagte Dagdelen. Dabei spielte sie darauf an, dass die Bundesregierung vor der Freilassung des deutschen Journalisten Deniz Yücel laut einem Bericht 31 Rüstungsausfuhren in die Türkei erlaubt hatte; die Opposition sieht einen Zusammenhang. "Statt eines Schmusekurses mit dem Regime Erdoğans bedarf es eines sofortigen Rüstungsstopps und eines Einfrierens der EU-Beitrittsverhandlungen", forderte Dagdelen.

Die Türkei steht seit Monaten in der Kritik, weil die Regierung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan nach der Niederschlagung des Putschversuchs im Juli 2016 den Ausnahmezustand verhängt und zu "Säuberungen" ausgerufen hatte. Seitdem hat sie mehr als 50.000 Menschen inhaftiert sowie mehr als 150.000 Staatsbedienstete suspendiert oder entlassen. Seither stieg zugleich die Zahl der türkischen Asylbewerber in Deutschland. Die Europäische Union äußert sich besorgt über die Menschenrechtslage und kritisiert, die Türkei entferne sich von der Rechtsstaatlichkeit. Die Regierung in Ankara weist das regelmäßig zurück.