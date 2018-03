Wenn ein Ministerpräsident seine Bürger zum Stuhlkreis bittet, dann ist die Lage ernst. Für Sachsen gilt das allemal. Niedergeschlagen wirkt Michael Kretschmer (CDU) in diesen Tagen allerdings ganz und gar nicht. Wie ein Motivationstrainer reist er durch Sachsen, vor allem durch die Provinz. Mit einem fliegenden Bürgerforum, einem Diskussionsformat, das Sachsengespräch heißt.



In den kommenden Monaten wollen sich der CDU-Regierungschef und sein Kabinett mit allen Landkreisen aussprechen. Im Vogtland und im Erzgebirge war die Gruppe schon, nun ist Neustadt an der Reihe, ein Ort am Rand der Sächsischen Schweiz. Auch in diesem Wahlkreis siegte die AfD bei der Bundestagswahl mit gut 37 Prozent. Die Damals-noch-AfD-Spitzenkraft Frauke Petry holte hier ihr Direktmandat.

Michael Kretschmer weiß, dass er in den Dörfern und Kleinstädten besonders viel zu verlieren hat. Weil auf dem Land ein großer Teil der Wähler lebt und die sich mit ganz anderen Problemen herumschlagen als Großstädter. Er weiß aber auch, dass er hier das Gegenteil schaffen und die Stimmung vielleicht wenden kann.



Vorausgesetzt er kämpft. Und liefert. Auch dafür sind die Sachsengespräche da. "Wir müssen dem ländlichen Raum eine positive Stimmung geben", sagt Kretschmer gleich zu Beginn des Abends in der Neustadthalle.



Die Stühle sind aufgestellt wie für eine Selbsthilfegruppe oder eine Elternversammlung in der Kita. Manche Bürger nehmen schüchtern Platz, andere wollen unverzüglich zur Sache kommen, sie sind bewaffnet mit Problemen, Behördenbriefen, ausgeschnittenen Zeitungsartikeln. "Na dann legen wir mal los", ruft Kretschmer und reibt sich die Hände, als könne er es gar nicht erwarten, dass man ihn mit Sorgen überschüttet.

"Ich bin ein großer Befürworter des Kreisverkehrs"

Kretschmer ist ein Mann, der ständig unter Spannung steht. Er hüpft von seinem Stuhl und ruft noch einmal: "Los geht’s!" Die Bürger sind dran. Und die haben ganz eigene Probleme mitgebracht, globale wie regionale: "Bei uns im Ort gibt es eine Kreuzung, da stehe ich seit 1982 im Stau – wegen einer Ampel, die den ganzen Verkehr nur noch schlimmer macht", sagt ein aufgeregter Mann. Kretschmer: "Und Sie wünschen sich einen Kreisverkehr? Ich bin ein großer Befürworter des Kreisverkehrs, aber ich kann Ihnen das jetzt natürlich nicht sofort zusagen. Geben Sie mir Ihre Adresse, dann klären wir das noch mal genau."



Es ist nicht das erste Mal, dass man es in Sachsen mit Dialog versucht. Seit dem Aufkommen von Pegida und dem Erstarken der AfD wurden immer wieder Aussprachen organisiert. Die Idee: Bürger treffen Politiker. Es sitzen sich also diejenigen gegenüber, zwischen denen seit geraumer Zeit das Vertrauen gelinde gesagt angeknackst oder ganz zerbrochen ist. Auch Stanislaw Tillich, der vorherige CDU-Ministerpräsident, hat das schon versucht. Die Idee war die Gleiche, die Umsetzung jedoch völlig anders, viel staatstragender. Die Bürger mussten sich anmelden, die Teilnehmer wurden sortiert, die Themen von Arbeitsgruppen ausgewählt. Nähe entstand dabei nicht und geholfen haben die Gespräche wenig: Nachdem die CDU bei der Wahl im Herbst von der AfD knapp überholt worden war, trat Tillich als Ministerpräsident zurück.

Kretschmer ist ebenfalls ein Wahlverlierer. Seinen Görlitzer Wahlkreis musste er an einen AfD-Kandidaten abgeben. Diese Erfahrung hat ihn verstört und geprägt. Als langjähriger CDU-Generalsekretär kennt er den sächsischen Sorgenkatalog: Es gibt zu wenige Lehrer, Polizisten, Landärzte, langsames Internet, leere Gemeindekassen – um nur einiges zu nennen. Als Ministerpräsident wird er nun dafür verantwortlich gemacht. Er muss die Sorgen ernster nehmen als bisher und sich darum kümmern.



Zuhörer, Politikerklärer, Wünscheerfüller

Der Dialog der Ära Kretschmer sieht eher aus wie ein Feierabendgespräch, nicht mehr wie ein offizielles Programm. Keine Anmeldung, keine Formalitäten, nur eine kurze Begrüßung, dann Gruppengespräche. Die Neustadthalle, in der sonst Provinzrocker und Kabaretttruppen auftreten, wurde dafür zu einer Regierungsmesse umfunktioniert. Von Justiz bis Integration, für jeden Themenbereich gibt es hier einen Tisch mit Käsebroten und Chips. Alle Ressorts sind durch Minister oder Staatssekretäre vertreten, auch die des Koalitionspartners SPD.



So viel Machtfülle zum Ansprechen. Das beeindruckt viele, die gekommen sind. Etwa 270 Menschen, eher ältere Generationen, mehr Männer als Frauen. Außerdem ist ziemlich jede Instanz erschienen, die so ein Kleinstadtleben zusammenhält – von der Sozialarbeiterin bis zum Feuerwehrmann. Die allgemeine Erwartungshaltung: neugierig, ob man hier wirklich alles abladen kann. "Erst mal ein paar Jahre sächsischer König spielen, das kann der Kretschmer ja nicht", sagt ein Besucher. "Er muss etwas bewegen, sonst ist es zu spät."

Der Ministerpräsident kann an diesem Abend natürlich nicht jeden Notstand klären. Er ist als Zuhörer da, als Politikerklärer, im besten Fall als Wünscheerfüller. Den ländlichen Raum hat er zum Sondereinsatzgebiet erklärt, zur Herzensangelegenheit. Schon während seiner eiligen Bewerbungsphase als Ministerpräsident bekam man auf seinen Social-Media-Kanälen ständig Landliebefotos zu sehen, mal beim Besuch im Kuhstall, mal beim Holzhacken auf dem eigenen Hof. Und nach seiner Ernennung beschloss er etliche Provinzpflaster: Fördermittelanträge sollen zügiger bearbeitet und ländliche Gemeinden mit jährlich 70.000 Euro mehr unterstützt werden.