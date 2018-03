Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) sind sich darüber einig, dass die im September 2015 eingeführten Kontrollen an der deutschen Grenze vorerst fortgesetzt werden sollen. Die Bundeskanzlerin und der Innenminister hätten sich darüber abgesprochen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Beide seien der Meinung, dass eine Verlängerung aufgrund des mangelhaften Schutzes der europäischen Außengrenzen notwendig sei.

Beim Schutz der europäischen Außengrenze sei in den letzten Jahren schon viel geschehen, es würden mehr Mittel und mehr Personal eingesetzt, sagte Seibert. Die Bundesregierung wolle sich aber dafür einsetzen, dass der Außengrenzschutz "zügig" weiter verbessert werde.



Seehofer hatte in der Welt am Sonntag gefordert, die europäischen Binnengrenzen müssten so lange überwacht werden, bis die Außengrenzen geschützt seien, und auch eine verstärkte Überwachung der Binnengrenzen ins Spiel gebracht.

Derzeit kontrollieren im Schengenraum neben Deutschland auch Österreich, Frankreich, Dänemark, Schweden und das Nicht-EU-Land Norwegen ihre Grenzen. Sie begründen das mit Sicherheitsproblemen, die aus dem Flüchtlingszuzug resultieren. Frankreich verweist auf die Gefahr von Terroranschlägen. Die Frist für derlei Kontrollen beträgt momentan sechs Monate, kann aber verlängert werden. Dies muss allerdings in jedem Fall neu begründet werden.



Deutschland hatte 2015 an der Grenze zu Österreich mit den Kontrollen begonnen. Die Kontrollen finden an drei grenzüberschreitenden Autobahnen und wechselnden Orten im Grenzgebiet statt.

Bei der sogenannten Schleierfahndung können Polizisten Reisende auch ohne konkreten Verdacht überprüfen. Dabei wurden im vergangenen Jahr nach Angaben des Innenministeriums 16.000 unerlaubt Einreisende aufgegriffen. 7.000 Menschen wurden demnach zurückgewiesen, weil sie kein Aufenthaltsrecht oder kein gültiges Reisedokument hatten oder keinen Schutz in Deutschland suchten.

Im Umfeld der tschechischen Grenze registrierten die Behörden laut Ministerium gut 4.000 Personen, bei denen sie von einer unerlaubten Einreise ausgehen, bei der französischen Grenze waren es ebenso viele, nahe Polen etwas über 2.100, bei den Niederlanden knapp 1.700 und nahe Luxemburg circa 300 Personen.