Sollten die SPD-Mitglieder gegen eine große Koalition stimmen, ist aus Sicht führender SPD-Politiker die Neuwahl die einzige Option. Es werde "keine Minderheitsregierung geben und auch keine neuen Jamaika-Verhandlungen", sagte Parteivize Torsten Schäfer-Gümbel. Er befürwortet ein Bündnis mit der Union. Das sei zweifellos ein schwieriger Weg für die Sozialdemokraten, sagte er. Sich zu verweigern sei aber noch schwierigerer.



Noch bis Freitagnacht läuft die Frist für die Abstimmung der SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag. Kurz vor deren Ablauf versuchen Mitglieder der Parteispitze die Parteibasis für ein positives Votum zu gewinnen und warnen vor den Konsequenzen eines Scheiterns. In der SPD gibt es großen Widerstand gegen eine erneute große Koalition, insbesondere die Parteijugend hatte dagegen mobilisiert.



Am Sonntagvormittag soll das Ergebnis der Abstimmung verkündet werden. In einer Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag der ARD wünschte sich eine große Mehrheit der SPD-Anhänger die Bildung einer neuen Regierung mit CDU und CSU. Demnach wollen 66 Prozent von ihnen eine große Koalition – das sind 15 Prozent mehr als bei einer entsprechenden Umfrage vor zwei Wochen. Bei der Union plädieren 70 Prozent für ein Bündnis mit den Sozialdemokraten.

Außenminister Sigmar Gabriel warnte, die SPD dürfe Deutschland nicht im Stich lassen und sich "in die Studierstube zurückziehen". Er habe keinen Zweifel an einem positiven Ergebnis. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil befürchtet im Falle eines Nein-Votums eine Phase politischer Instabilität. "Das Vertrauen vieler Bürger in unsere politische Ordnung würde weiter erodieren" sagte er der Welt.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks erwartet ein positives Votum ihrer Partei. "Ich gehe so von 60 Prozent aus" sagte sie Spiegel Online. Auch die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles ist optimistisch: Das Ergebnis werde wohl "besser als befürchtet". Einen Plan B gebe es aber nicht.