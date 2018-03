DIHK-Präsident Eric Schweitzer ist erleichtert, dass die lange Zeit der Regierungsbildung nun einen Abschluss findet – auch wenn der Koalitionsvertrag vielen Betrieben Lasten aufbürdete. "Doch wenn Parteien in einer politisch schwierigen Lage belastbare Kompromisse erzielen können, lösen sie immerhin das ein, was die Welt der Wirtschaft von Deutschland erwartet: solide Verhältnisse und hohe Verlässlichkeit."



Dennoch hoffe er auf Nachbesserungen im Koalitionsvertrag: "Konkret erwarten wir, dass auch die Unternehmen bei den Steuern spürbar entlastet werden, um im internationalen Wettbewerb um Investitionen nicht zurückzufallen. Ich wünsche mir, dass die künftige Regierung in der praktischen Arbeit als Team zusammenwächst und unsere wirtschaftliche Zukunft mutiger angeht, als es nach dem Wortlaut des Koalitionsvertrages aussieht."