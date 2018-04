Der Berliner Senat hat laut einem Medienbericht wichtige Akten zum Fall Anis Amri nicht an den zuständigen Untersuchungsausschuss weitergeleitet. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtete, fehlen in den Unterlagen die Observationsberichte zu dem Zeitraum im Februar 2016, als Amri nach Berlin gefahren war. Zu diesem Zeitpunkt wurde er bereits als Gefährder eingestuft. Das Landeskriminalamt NRW informierte die Berliner Beamten. Das LKA beobachtete Amri daraufhin 13 Tage lang. Genau dieser Zeitraum fehle noch in den Akten.

Der Sprecher des Berliner Innensenators Andreas Geisel (SPD), Martin Pallgen, gab an, die Berichte befänden sich noch in der Geschäftsstelle des Sonderermittlers Bruno Jost. "Das Büro Jost soll diese Akten in den nächsten Tagen übermitteln. Sobald diese aufbereitet sind, werden sie dann – wie üblich – dem Ausschuss zur Verfügung gestellt", teilte Pallgen mit. Zuvor hatte es auf Nachfragen jedoch geheißen, die Akten seien längst an die Abgeordneten geliefert worden.

Der Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses soll die zahlreichen Fehler bei der Überwachung Amris untersuchen. Diese sollen verhindert haben, dass Amri verhaftet wurde, bevor er das Attentat am Berliner Breitscheidplatz verübte.



Der Ausschussvorsitzende Burkard Dregger (CDU) sagte der Süddeutschen Zeitung, er sei "irritiert" über die fehlenden Berichte. "Wir wollen sie haben, und ich will von der Senatsverwaltung auch wissen, wie es dazu kommen kann, dass wir sie noch nicht haben." Der Ausschuss habe bereits im Juli 2017 alle Akten zum Fall Amri angefordert. Auf der letzten Sitzung am 20. März habe man auch noch gezielt nach den Observationsberichten gefragt.

Der Sonderermittler Jost hatte den Fall Amri im Auftrag des Senats untersucht. In seinem Abschlussbericht attestierte er der zuständigen Abteilung des Landeskriminalamts Berlin "katastrophale Zustände". Amri hätte demnach schon im Sommer oder Herbst 2016 in Haft genommen werden können. Das Landeskriminalamt Berlin habe ihn zudem nur wenige Wochen lang und nur montags bis freitags observiert. Außerdem sollen Beamte nach dem Anschlag Akten manipuliert haben, um Fehler zu vertuschen. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt daher gegen Beamte des LKA.



Der Fall Amri wird mittlerweile neben Ausschüssen in den Landesparlamenten von Berlin und Nordrhein-Westfalen auch von einem Untersuchungsausschuss des Bundestags untersucht.