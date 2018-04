Anderthalb Tage war das neue Kabinett in Klausur im Gästehaus der Bundesregierung. Auch abends saßen die Politiker auf Schloss Meseberg zusammen, beim Wein.

Nach den schwierigen Koalitionsverhandlungen und der dringend benötigten österlichen Erholung wollten sich alle Beteiligten mal kennenlernen und hören, was Referenten wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg oder DGB-Chef Reiner Hoffmann so von ihnen erwarteten, sagte Kanzlerin Angela Merkel zum Abschluss am Mittwochmittag. Sie rechtfertigte so, warum es keine wegweisenden Beschlüsse gab. Doch aus dem wenigen, das auf dem "Zauberschloss", wie es Theodor Fontane einmal nannte, geschah, lassen sich durchaus ein paar Erkenntnisse ziehen.



1. Kennenlernen ist wichtig

Der neu gewonnene "Teamgeist" wurde von den Anwesenden zwar etwas zu häufig beschworen, um wirklich glaubwürdig zu sein, es ist aber durchaus nachvollziehbar, dass das neue und mit einigen Quereinsteigern besetzte Kabinett sich in der brandenburgischen Idylle Zeit fürs Kennenlernen nahm. Schließlich war Familienpolitikerin Franziska Giffey bisher Neuköllner Bezirksbürgermeisterin und hatte dabei wohl recht wenig mit der CSU zu tun. Und die neue Bildungsministerin Anja Karliczek war selbst vielen in ihrer eigenen Partei zuvor eine Unbekannte.

Nach dem harten Wahlkampf und den schwierigen Koalitionsverhandlungen mussten zudem auch Politiker von CDU, CSU und SPD wieder neu zusammenfinden, die sich zwar schon von früher kannten, damals aber vielleicht noch in anderen Funktionen waren. Ganz generell berichten Politiker immer wieder, wie wichtig es ist, den zukünftigen Mitstreiter oder Konkurrenten einmal in lockerer Atmosphäre und hinter verschlossenen Türen zu erleben: Beide Seiten entwickeln Verständnis füreinander, sie lernen die Denkweise des anderen kennen. Und manchmal entstehen Allianzen, die zuvor für unmöglich gehalten wurden.

2. Nüchternheit soll den Konflikt übertünchen

In ihrer Abschlusspressekonferenz am Mittwoch traten Kanzlerin Angela Merkel und ihr neuer SPD-Vize Olaf Scholz in einen Wettbewerb der Nüchternheit, bei dem so einfach kein klarer Sieger ausgemacht werden konnte. Merkel sagte verschwurbelte Sätze wie: "Die Atmosphäre war dergestalt, dass wir sagen können, dass alle entschlossen sind, sich ihren Aufgaben (…) zu stellen." Doch Vizekanzler Scholz toppte diese Zurückgenommenheit fast noch. Kerzengerade stand der Hamburger, und er sprach mit so leiser Stimme, dass die Journalisten ihn kaum verstanden: "Die Koalitionsverhandlungen sind abgeschlossen (…). Die Ressortchefs machen sich nun daran, die Arbeit umzusetzen."

Ein konkreter Plan für die kommenden Monate wurde nicht präsentiert, auch wurden die anstehenden innenpolitischen Projekte nicht nach Wichtigkeit priorisiert. Merkels dritte große Koalition muss zwar bald einen Haushalt erstellen, sie verlängerte in Meseburg auch den deutschen Militäreinsatz in Mali und will bald ein Gesetz für den Familiennachzug für Flüchtlinge verabschieden. Letzterer muss bis zum Sommer neu geregelt werden. Zum Dieselskandal sollen immerhin in den "kommenden Wochen" Ergebnisse vorliegen. Aber große, wegweisende Reformen sind von Union und SPD erst mal nicht zu erwarten.

Das macht klar: Die große Koalition bleibt ein Zweckbündnis. Es geht ums nüchterne und möglichst unfallfreie Abarbeiten des Koalitionsvertrags, nicht um gemeinsame Visionen für die Gesellschaft oder die Zukunft Deutschlands.

Kurzfristig entspricht dies sicher dem, was viele Bürger von der neuen Bundesregierung erwarten: saubere Arbeit nach einer langen Hängepartie, in der nicht klar war, ob Deutschland eine neue Regierung oder Neuwahlen bekommt. Aber Merkel und Scholz versuchten in Meseberg eben auch zu überspielen, dass die drei Parteien der großen Koalition gesellschaftspolitisch derzeit einfach zu unterschiedlich denken, um eine gemeinsame Erzählung für Deutschland zu entwickeln.



Die CSU betont immer wieder, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht die Sicherheit in Großstädten in Gefahr und die SPD will über ein solidarisches Grundeinkommen reden. Wer solch unterschiedliche Ziele verfolgt und zur Zusammenarbeit verdammt ist, muss sich eben mit dem Abarbeiten mühsam ausverhandelter Spiegelstriche zufriedengeben.