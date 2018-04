Einen Tag vor der Klausur des schwarz-roten Bundeskabinetts haben auch Unionspolitiker forderte die Regierung aufgerufen, zügig ihre Arbeit aufzunehmen. Die Bürgerinnen und Bürger erwarteten eine baldige Umsetzung des Koalitionsvertrages, sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. "Ich freue mich auf den Wettbewerb zwischen den Unions-geführten und den SPD-geführten Ministerien, wer am schnellsten und überzeugendsten die entsprechenden Punkte des Koalitionsvertrages angeht und umsetzt."

Auch der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet erwartet von der Klausur, "dass die Bundesregierung jetzt einen Zeitplan vorlegt, wann sie was umsetzt". Viele Menschen verlangten, dass nach einem halben Jahr Regierungsbildung endlich Gesetze auf den Weg gebracht würden, sagte Laschet. Es sei wichtig, "dass jetzt Politik gemacht wird, nicht mit Interviews, sondern mit konkreten Gesetzen."

Die Fraktionschefin und designierte Vorsitzende der SPD, Andrea Nahles, hatte vor kurzem mit Kritik an der stockenden Regierungsarbeit für Spannung zwischen den Koalitionspartnern gesorgt. Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hätten bisher vor allem Interviews gegeben, sagte sie. Die Regierung sei derzeit "eher eine Ansammlung von Sprechern in eigener Sache", sagte Nahles. Sie erneuerte ihre Forderung nach einem Machtwort der Kanzlerin. "Mitarbeiter, die große Reden schwingen, aber ihre Arbeit nicht erledigen, nerven die Kollegen und bekommen im wahren Leben Ärger mit dem Chef", sagte sie im ZDF. Seehofer und Spahn hatten wiederholt durch Aussagen zum Islam, zu Hartz IV, zum Abtreibungsverbot und zur inneren Sicherheit provoziert.

"Lasst doch mal die Kirche im Dorf"

Die stellvertretende CDU-Chefin Julia Klöckner verteidigte ihre Fraktionskollegen. Ein Machtwort der Kanzlerin gegenüber Seehofer und Spahn sei nicht nötig, sagte die Landwirtschaftsministerin. "Lasst doch mal die Kirche im Dorf." Hinter Nahles Kritik vermute sie ein Ablenkungsmanöver von den parteiinternen Problemen. Die SPD sei in einer "laufenden Findungsphase", was man etwa in der Debatte über eine Abschaffung von der Arbeitsmarktreform Hartz IV sehe, sagte Klöckner.



Am Dienstag und Mittwoch treffen sich Vertreter des Bundeskabinetts zu einer zweitägigen Klausurtagung im Schloss Meseberg bei Berlin. Es ist die erste Klausur dieser Legislaturperiode. Dabei soll es unter anderem um das weitere Vorgehen in der Dieselkrise gehen, die Details sind noch unklar. Geladen sind neben den Kabinettsmitgliedern der BDA-Präsident Ingo Kramer und der DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Nach Ansicht von Kramp-Karrenbauer sollte auf der zweitätigen Klausur in Meseberg ein Zeitplan vereinbart werden, wann welches Ressort die Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag angehe. Bis zur Sommerpause sollten sich die Unionsressorts insbesondere den von Frankreich vorgeschlagenen EU-Reformen widmen, den drohenden US-Strafzöllen, Dieselfahrzeugen und der inneren Sicherheit. Weitere Themen seien die digitale Infrastruktur sowie in der Gesundheitspolitik der Pflegepakt und die elektronische Gesundheitskarte.