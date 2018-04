Nach dem Bundesrat will nun auch die Bundesregierung beantragen, die rechtsextremistische NPD generell von der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen. Das Kabinett beschloss beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu beantragen, dass die Zahlungen beendet werden. Einen ähnlichen Beschluss hatte im Februar bereits der Bundesrat gefasst.

Durch in vergangenen Jahren beschlossene Gesetzesänderungen ist es Bundesregierung, Bundesrat und Bundestag möglich, in Karlsruhe den Ausschluss staatlicher Gelder für verfassungsfeindliche Parteien zu beantragen. Geändert wurden dazu neben dem Parteien- und dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz auch das für die Einkommens- und die Körperschaftssteuer sowie das Grundgesetz. Im Grundgesetz heißt es, Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger "darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen". Von der Änderung machen die Verfassungsorgane jetzt Gebrauch. Ziel ist ein gemeinsamer Antrag möglichst aller drei Institutionen.



Bei der Bundestagswahl im vergangenen September war die NPD von 1,3 Prozent auf 0,4 Prozent der Stimmen gefallen. Entscheidend für den Anspruch auf staatliche Teilfinanzierung sind die jeweils letzten Ergebnisse bei den Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen. Darüber hinaus wird auf die Höhe der Spenden und Mitgliedsbeiträge geschaut. Für 2017 hatte die NPD Bundesmittel in Höhe von rund 744.000 Euro erhalten.

In sechs der 16 Bundesländer war die Partei bei der letzten Landtagswahl über die für eine finanzielle Unterstützung notwendige Hürde von einem Prozent der gültigen Zweitstimmen gekommen. Auf Landesebene erhielt die NPD für 2017 eine Unterstützung von rund 108.000 Euro.



Die Änderung der Parteienfinanzierung hatte das Bundesverfassungsgericht empfohlen, als es Anfang 2017 über den Antrag auf ein Verbot der NPD zu entscheiden hatte. Die Richter stuften die Partei zwar als verfassungsfeindlich ein, sahen von einem Verbot aber ab. Dafür sei die Partei zu unbedeutend, urteilten die Richter. Ihren 2012 beschlossenen NPD-Verbotsantrag hatten die Bundesländer auch damit begründet, dass diese Finanzierung von Rechtsextremisten unerträglich sei.



Neues Parteiverbotsverfahren?

Sollte der Antrag der Verfassungsorgane in Karlsruhe eingehen, würde es im Fall der NPD kompliziert: Denn es ist fraglich, ob sich die Finanzierung entziehen lässt, obwohl das Verbotsverfahren mittlerweile ein Jahr zurückliegt. Fachleute wie der Berliner Staatsrechtler Christoph Möllers hatten gewarnt, man müsse das "sehr schnell machen, da die NPD sich wandeln könnte" – die Voraussetzungen wären dann verändert und der Entzug der Finanzierung wieder juristisch anfechtbar. Notwendig sein könnte also im Extremfall ein neues Parteiverbotsverfahren.



Das Verfassungsgericht müsste erneut prüfen, ob die Partei die Grundordnung gefährdet und ob die Voraussetzungen für ein Verfahren überhaupt gegeben sind. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass Polizei und Verfassungsschutz in den Monaten seit dem Karlsruher Urteil wieder V-Leute in Parteigremien der NPD platziert oder angeworben haben. In der Parteiführung dürfen aber keine V-Leute aktiv sein, wenn das Gericht prüft, ob die Partei die Voraussetzungen für den Entzug der Finanzierung erfüllt. Die Publikationen und das Programm der Partei müssen ohne Einfluss von Geheimdienstlern verabschiedet worden sein, wie auch Staatsrechtsprofessor Möllers warnt. Damit wäre der Aufwand für einen Entzug der Finanzierung ebenso hoch wie bei einem Verbotsverfahren.



Der Saarbrücker NPD-Jurist Peter Richter, der die Partei im Verbotsverfahren vertrat, geht davon aus, dass der Antrag einem neuen Verbotsverfahren gleichen würde. "Sollten die Verfassungsorgane tatsächlich die angekündigten Anträge einreichen, würde es sich um ein ganz normales Verbotsverfahren handeln, für das selbstverständlich Quellenfreiheit gewährleistet werden müsste", sagte das Bundesvorstandsmitglied ZEIT ONLINE. Derzeit herrsche seitens der NPD kein Handlungsbedarf.