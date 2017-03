Die irakische Armee hat eine neue Offensive auf die Altstadt der IS-Hochburg Mossul eingeleitet. Die von den USA unterstützten Truppen rückten weiter in den westlichen Teil der Stadt vor, sagte ein Armeesprecher. Einige Einsatzkräfte seien nur noch wenige Hundert Meter von den Regierungsgebäuden in der Nähe der Altstadt entfernt, teilte ein Offizier der Nachrichtenagentur Reuters mit. In drei weiteren Vierteln werde gekämpft. Allerdings stießen die Truppen auf den bisher härtesten Widerstand der Terrormiliz "Islamischer Staat". Mindestens sechs Selbstmordattentäter hätten mit Autobomben angegriffen, sagte Generalmajor Haidar al-Maturi der Nachrichtenagentur AP. Bisher seien jedoch alle Fahrzeuge zerstört worden, bevor sie ihre Ziele erreichten.

Ein weiterer Militärsprecher sagte, IS-Kämpfer wechselten häufig ihre Positionen von Haus zu Haus und setzten Scharfschützen ein. Auch mit Mörsern feuerten sie demnach aus Häusern heraus. Kampfflugzeuge der US-geführten Koalition hätten zwar etliche IS-Stellungen zerstört, der Widerstand sei aber weiterhin heftig.

Mossul die letzte Hochburg des IS

Würden die Verwaltungsgebäude von der Terrormiliz IS zurückerobert, wäre das von symbolischer Bedeutung. Denn Mossul ist die letzte Hochburg der Terrormiliz im Irak. Sollten die Extremisten die Großstadt verlieren, wären sie dort militärisch weitestgehend besiegt.



Nach dreimonatigen Kämpfen hatten irakische Streitkräfte im Januar bereits den Ostteil von Mossul eingenommen. Vor zwei Wochen starteten sie die Offensive auf den Westteil der Stadt. Der Vorstoß der Iraker war zuletzt wegen schlechter Wetterbedingungen kurzzeitig ausgesetzt worden. Der Kampf gilt auch deshalb als schwieriger, weil in den engen Gassen der Altstadt keine gepanzerten Fahrzeuge eingesetzt werden können.



Der IS hatte Mossul 2014 besetzt. Von der Großen Moschee aus rief IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi ein Kalifat aus, das bis nach Syrien reicht. De facto ist Mossul die Hauptstadt der sunnitischen Extremisten im Irak, in Syrien ist es Rakka.



Das Internationale Rote Kreuz (IKRK) und die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass bei den Kämpfen um Mossul Giftgas eingesetzt wurde. Bislang haben die Kämpfe gegen den IS im Westen von Mossul mehr als 45.000 Zivilisten in die Flucht getrieben. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) registrierte nach eigenen Angaben 7.619 geflüchtete Familien. Dies entspreche 45.714 Vertriebenen. Für das gesamte Stadtgebiet, einschließlich des bereits im Januar eroberten Ostteils, geht die IOM von insgesamt mehr als 206.000 Flüchtlingen aus.