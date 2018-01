Die Namen der Gewinner veröffentlichen wir hier ab 9. Januar 2018.



Lösung von Nr. 2412 (ZEITmagazin Nr. 53/2017):

"Das Feld ist kahl, auf ferner Höhe glänzet der blaue Himmel nur" lautet die Lösung des Weihnachtsrätsels aus "Der Winter" von Friedrich Hölderlin

Waagerecht:

6 BESTANDTEIL aus D-a-t-e-n-l-i-s-t-e-B 12 FEHLER 16 TONIO in An-tonio Vivaldi 17 BAU 18 SIMULTAN 20 TAUBe, hohle Nuss 21 DASFELDISTKAHLAUF 22 STUR 23 LEX = Gesetz (lat.), in Tribuna-lex-perte 24 Tschaikowski, "Nussknacker-SUITE" 26 ENTE 27 AGENDA 29 EMIRE 30 FERNERHOEHEGLAENZET mit Hagel 34 GAGS 36 MENU = Menü (franz.) 37 TEER 39 BOESE-wicht 40 SARA (Matth. 1,2) 41 FOREST = Wald (engl.) 46 Zeit-Vergehen: UHREN 48 DERBLAUEHIMMELNUR 49 TANTAL von Tantalos 50 BARON 51 SONETTE und so nette

Senkrecht:

1 LENA 2 Silvester-KNALLER 3 ZIMT-stern 4 SETH 5 Dumas, "Der GRAF von Monte Christo" 6 BODENFROST 7 Film, Musical "SISTER Act" 8 TOFU 9 Konrad DUDEN 10 EISLAEUFER 11 LUK in Luka-as 12 FLA = Florida 13 HALSKETTEN 14 ETUI 15 KUVERTUERE 17 "wie der Ochs vorm BERG stehen" 18 SIX = sechs (engl., franz.) 19 NAUEN 22 STEGE 25 Beutel-TIER 27 ANGER 28 Tuttlingen an der DONAU 31 ESSBAR 32 "Vom Himmel hoch": HERAB 33 ZEHNT in Jahr-zehnt, Zehnt-elsekunde 35 Donnerstag von Donar, einem der ASEN 36 Shopping-MALL, Mall-orca 38 EULE 42 OHO 43 RING 44 Bad EMS an der Lahn 45 SMOG 47 RUTE 48 DAD