Lösung von Nr. 2426 (Osterpreisrätsel, ZEITmagazin Nr. 14/2018):

"Grüner Schimmer spielet wieder drüben über Wies’ und Feld" lautet die Lösung aus "Frühlings Ankunft" von A. H. Hoffmann von Fallersleben

Waagerecht:

7 ZIELLOS 10 LIEBESPAAR 16 RUETLI-Wiese 18 PIAFFE 19 REF = Referendar 20 ELSA (Wagner, "Lohengrin") 22 GRUENERSCHIMMERSP 25 REEDE 27 GESA in Gesa-ng 28 RAP in Rap-a Nui 29 REPRISE und "Re-Prise" 32 FIN = Ende (franz.), in Fin-k 33 DRINK 34 IELETWIED-ERDRU-EBEN mit Ruder 37 FIALE 39 INRI 41 HAGE 42 MELBOURNE aus O-b-e-r-u-l-m-e-n 43 DESSAU-Wörlitzer Gartenreich 48 DENT = Zahn (franz.) in Stu-dent 49 UEBERWIESUNDFELD 50 UNTERTASSE 51 MOEHREN

Senkrecht:

1 Vogel-/Stern- MIERE 2 "ALLE Vögel sind schon da" 3 POPE in der orthodoxen Kirche 4 RIF in Tene-rif-fa 5 TERM in Os-term-ahl 6 TAL (Goethe, "Faust": Osterspaziergang) 7 "ZUGREIFEN!" 8 Eve-LINE 9 SIRE 10 LASSIE 11 EFH = Einfamilienhaus 12 BEI in Vor-bei-kommen 13 Noahs Sohn SEM 14 PFERDEHUF mit Hufeisen 15 AERAR 17 TUER 21 SPANNEND 23 Voltaire, "CANDIDE" 24 SPIEGELEI 26 DIE Steuer 27 GEWIRR 30 PEILUNG 31 STEUER(-rad) 32 FINNWAL 35 LABE in Ga-labe-wirtung 36 BADER 38 LOBEN 40 REIS in Bäcke-reis-ektor 44 ESEL an weihnachtlicher Krippe 45 SUM = bin (lat.), = Summe (engl.) 46 SNOB 47 Volkslied "Winter ADE"