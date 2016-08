2/16

Teamgründer der Cricketmannschaft in Bautzen ist Arshad Ahmad. Er floh aus seiner Heimat Gujrat in Pakistan. Seine Mutter, eine pakistanische Politikerin, und seine Familie wurden bedroht, einer seiner Brüder wurde getötet. Über Afghanistan, den Iran und die Türkei floh er nach Griechenland, über die Balkanroute kam er dann nach Deutschland. Seit seiner Ankunft in Deutschland lebt Arshad Ahmad in einem Flüchtlingshotel in Bautzen und studiert Engineering Computer Science.