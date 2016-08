Bastian Schweinsteiger brachte kein Wort heraus, hielt sich vor Scham die Hände vor die Augen. Er wollte seine Tränen verstecken, doch jeder im Stadion sah, dass er weinte. Die Zuschauer schwiegen, es sollte an diesem fröhlichen Abend einer der letzten stillen Momente sein.

Testspiele sind meist unwichtige Angelegenheiten, selten passiert etwas Wichtiges oder Aufregendes. Diesmal schon. Es ging ein Großer. Der 2:0-Sieg gegen Finnland war Bastian Schweinsteigers letztes Länderspiel, nachdem er vor einem Monat seinen Rücktritt angekündigt hatte. Die Mannschaft, der Trainer und vor allem das Publikum bereiteten ihm einen hochemotionalen Abschied, wie er nur ganz wenigen Sportlern zuteil wird. Sie gaben einem der populärsten Fußballer dieser populären Generation Sommermärchen die Ehre.

Vor dem Spiel reichten die lieben Finnen Schweinsteiger Blümchen, DFB-Präsident Reinhard Grindel schmiegte sich nach seiner Rede an ihn, es lief ein Video mit einem Best of Schweini, auf den Shirts der Einlaufkinder stand "Servus, Basti". Während des Spiels Applaus und Gejohle bei jedem, wirklich jedem Ballkontakt von Schweinsteiger – und sei es bei einem Allerweltspass in der eigenen Hälfte. In der zweiten Halbzeit machte ein Flitzer mit Schweinsteiger auf dem Platz ein Selfie, unbedrängt von den Ordnern. Nach dem Spiel trugen ihn seine Mitspieler auf Schultern und warfen ihn hoch. Als er ein letztes Mal alleine auf den Rasen trat, wurde es sehr laut.

30.000 Zuschauer kamen. Das war nicht mehr als befriedigend, aber dennoch deutlich mehr, als der DFB befürchtet hatte. Auf der Anreise begegnete man vielen Schweinsteigers, schon im Umsteigebahnhof Neuss sah man seine Nummer 7 (Nationalelf), manchmal auch die 31 (Verein). Im Fanblock las man Huldigungen auf Transparenten, auf einem stand auf Rheinisch: "Mach et joot, Bastian!" Schweinsteiger, man vergisst das leicht, war als Bayern-Spieler nicht immer an allen Orten beliebt gewesen. In den Augen mancher bekam er wegen des Trikots, das er trug, schon mal einen Freistoß zu viel und eine Gelbe Karte zu wenig zugesprochen.



Schweinsteiger war immer dabei

Spätestens seit dem WM-Finale von Rio 2014 ist das anders. Es war Schweinsteigers Finale, was ihm die Fans ewig danken werden. Er symbolisierte den langen Weg und den Kampf dieser Mannschaft, mit der das Comeback des deutschen Fußballs begonnen hatte. Sein erstes Länderspiel hatte er 2004 bestritten, kurz bevor die Nationalelf in der EM-Vorrunde ausschied. Ein Tiefpunkt, dem das Sommermärchen 2006 im eigenen Land und viele weitere schöne Erlebnisse folgten. Immer war Schweinsteiger dabei – natürlich auch, als Deutschland 2014 erstmals seit einem Vierteljahrhundert wieder Weltmeister wurde.



Auch Bundestrainer Joachim Löw war an diesem Mönchengladbacher Abend gerührt. Schweinsteiger sei sein ewiger Begleiter in der Nationalmannschaft gewesen, sagte er auf der Pressekonferenz. Er, Löw, habe während des Spiels "Bilder im Kopf" gehabt, Bilder von gemeinsamen Abenteuern. Möglicherweise wie Old Shatterhand in Winnetous Sterbeszene.

Woran genau mag sich Löw erinnert haben? Vielleicht an den pickeligen Jüngling, der sich 2006 mit seinen Toren im Spiel um Platz 3 berühmt schoss oder zwei Jahre später eine Rote Karte in der EM-Vorrunde erhielt. Oder er hatte den gereiften Spielmacher mit den grauen Schläfen vor seinem inneren Auge. In sechs Halbfinals standen Löw und Schweinsteiger gemeinsam, zuletzt bei der EM, im Juli in Marseille, als Schweinsteiger mit einem Handspiel im eigenen Strafraum die Niederlage einleitete.