VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund 1:5 (0:2)

Borussia Dortmund hat die dritte Torgala in sechs Tagen gefeiert. Nach den 6:0-Siegen bei Legia Warschau und gegen Darmstadt 98 hat der BVB auch in Wolfsburg mit 5:1 gewonnen. Während bei Wolfsburg Nationalstürmer Mario Gomez viele gute Möglichkeiten ungenutzt ließ, präsentierte sich Dortmund erneut beeindruckend effizient.



Raphael Guerreiro (4.), Pierre-Emerick Aubameyang (17./61.), Ousmane Dembelé (58.) und Lukasz Piszczek (73.) erzielten die Treffer für den BVB. Wolfsburg konnte nach dem zwischenzeitlichen 1:2 durch Daniel Didavi (53.) kurz auf eine Wende hoffen, wurde dann aber von den Gästen erbarmungslos ausgekontert.



FC Ingolstadt 04 – Eintracht Frankfurt 0:2 (0:1)

Eintracht Frankfurt hat nach dem Beinahe-Abstieg der vergangenen Saison den perfekten Start in der Fußball-Bundesliga mit einem Auswärtssieg in Ingolstadt fortgesetzt. Die Mannschaft gewann angeführt von Marco Fabian vor 14.259 Zuschauern beim sieglosen FCI mit 2:0. In einer spielerisch mäßigen Partie trafen die Abwehrspieler David Abraham (45.+2 Minute) und Bastian Oczipka (50.) jeweils nach Eckbällen von Fabian für die defensiv stabile und offensiv effektive Eintracht. Mit neun Punkten zählt das Team von Trainer Niko Kovac nach vier Spieltagen zur Bundesliga-Spitzengruppe. Ingolstadt wartet dagegen unter dem neuen Trainer Markus Kauczinski weiter auf ein Erfolgserlebnis.

SV Darmstadt 98 – 1899 Hoffenheim 1:1 (0:0)

Der SV Darmstadt 98 kämpft auch in seinem zweiten Bundesliga-Jahr nach der Rückkehr gegen den Abstieg. Mit einem Kraftakt schaffte Darmstadt noch ein 1:1 (0:0) gegen 1899 Hoffenheim. Denys Oliinyk erzielte in der 92. Minute den Ausgleich und ließ Trainer Norbert Meier an seinem 58. Geburtstag jubeln. Damit verpasste Hoffenheim auch am vierten Spieltag den ersten Saisonsieg. In der schwachen Partie hatte Andrej Kramaric vor 15.800 Zuschauern die Gäste in der 46. Minute in Führung gebracht. Darmstadt zeigte sich dabei gut erholt vom 0:6 in Dortmund.

SC Freiburg – Hamburger SV 1:0 (0:0)

Der Hamburger SV kassierte mit dem 0:1 beim SC Freiburg die dritte Niederlage hintereinander, die Situation für Trainer Bruno Labbadia verschärft sich – er war schon vorher kritisiert worden. Der HSV hatte Pech in der 37. Minute, als Bobby Wood den Innenposten traf. Freiburg hatte aber Vorteile, das 1:0 besorgte der 54 Sekunden zuvor eingewechselte Nils Petersen (70.). HSV-Torwart René Adler hatte zuvor einen Schuss von Vincenzo Grifo abprallen lassen. Mit nur einem Punkt bleibt der HSV auf den unteren Tabellenrängen und kann am Mittwoch sogar noch auf Platz 18 abrutschen.



Die Spiele zum Nachlesen im Liveticker.