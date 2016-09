Nach dem schlechtesten Bundesliga-Saisonstart seiner Club-Geschichte hat sich Werder Bremen von Trainer Viktor Skripnik getrennt. Wie der Verein mitteilte, wurden auch die Co-Trainer Torsten Frings und Florian Kohlfeldt beurlaubt. Für die anstehenden Partien gegen Mainz 05 und den VfL Wolfsburg soll der bisherige Nachwuchstrainer Alexander Nouri das Team betreuen.

"Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, weil uns nach der Leistung in Gladbach die Überzeugung fehlte, dass es in der bestehenden Konstellation möglich ist, zeitnah eine Wende zum Positiven herbeizuführen", sagte Geschäftsführer Frank Baumann. Werder hatte am Samstagabend beim 1:4 in Mönchengladbach das vierte Pflichtspiel der Saison in Serie verloren.