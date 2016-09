Atlético Madrid – FC Bayern München 1:0 (1:0)

Tor: Carrasco (35.)

Wie war das Spiel?

Ungemein kurzweilig. Es war alles dabei: Geschwindigkeit, Chancen, ein Tor, ein verschossener Elfmeter und ein tapsiges Foul von Arturo Vidal, das zum Elfmeter führte. Ein Foul für jeden Jahresrückblick. Die Bayern werden sich aber kaum freuen, zum Unterhaltungswert einen großen Teil beigetragen zu haben. Sie fahren als Verlierer nach Hause, sind sie nicht gewohnt. Beim Gegentor stellte sich die halbe Mannschaft unglücklich an. Alonso mit einer Kopfballverlängerung, Boateng mit einem Ausrutscher und Neuer, der seine Arme nicht ausstrecken, den Ball aber offenbar rausköpfen wollte. Die Saison könnte für die Bayern schwieriger werden als die vergangenen vier – und als ihnen lieb ist.

War das Spiel wichtig?

Eigentlich nicht, eigentlich doch. Wir befinden uns einerseits noch in der Gruppenphase der Champions League, da darf man auch mal verlieren; vor allem, wenn das Los es blöd mit einem meint und man wieder gegen Atlético Madrid ran muss. Jenen Club also, gegen den die Münchner schon in der Vorsaison rausgeflogen sind, und dem im Finale gegen Real Madrid nur ein Elfmeter zum Titel fehlte. Alles noch nicht so wild also, Zweiter werden die Bayern in dieser Gruppe mit ziemlicher Sicherheit, mindestens. Das ist der Platz, der für die nächste Runde reicht. Aber es sind eben auch alle sehr gespannt auf die neuen Bayern des Trainers Carlo Ancelotti. Bisher musste die Elf allenfalls andeuten, was sie draufhat. Tabellenführer der Bundesliga, alle Spiele gewonnen, schon klar. Doch Werder, Schalke oder der HSV in allen Ehren – der echte, ernsthafte Gegner der Ancelotti-Bayern waren die Madrilenen. Prompt verloren.

Was heißt das?

Wer will, kann in diesem Spiel Anzeichen dafür sehen, dass Erfolge für die Bayern in naher Zukunft kein Selbstläufer sind. Immer klarer wird, dass Ancelottis Vorgänger Guardiola die Mannschaft an unsichtbaren Fäden über den Rasen zog. Schon einige Bundesligaspiele waren nicht mehr so souverän. Das Spiel gegen Atlético sah anders aus als noch die beiden vor ein paar Monaten, auch wenn das Ergebnis dasselbe war im damaligen Hinspiel. Der FC Bayern wirkte nur noch wie eine normale Fußballmannschaft. Eine gute zwar, aber keine, bei der man staunend zuschaut. Die flachen, scharfen Pässe, die sie unter Guardiola eingeübt hatten, sind verschwunden. Und Dominanz hatte der FCB vor allem in Zonen rund um den Mittelkreis, in denen es für den Gegner nicht gefährlich wird. Auch das Gegenpressing, also das Rückerobern des Balles nach Ballverlust, fand seltener statt. Die Münchner gaben auffällig oft den Ball her, selbst Philipp Lahm, der in seiner Karriere zusammengerechnet bislang etwa zwei Fehlpässe gespielt hatte, es mögen auch drei gewesen sein, verdoppelte diesen Wert in diesen 90 Minuten.

Klar, es gibt auf der Welt kaum einen giftigeren, fieseren, kaltschnäuzigeren Gegner. Aber im Rückspiel im Mai hatten die Bayern Atlético noch nach allen Regeln der Kunst auseinandergespielt. Offenbar gehen die Bayern einen Schritt zurück. Besonders auffällig: Sie leisteten sich relativ viele Fouls (17, Atlético 13) und Gelbe Karten (4/1) – oft ein Anzeichen, dass man die Kontrolle über Ball und Gegner verloren hat. Xabi Alonso merkt man seine 34 Jahre ebenso an wie Franck Ribéry seine 33. Der Franzose kann zwar gegen den HSV den Unterschied machen, aber nicht mehr gegen Atlético. Kaum eines seiner Driblings brachte er zu Ende. Zumindest nicht erfolgreich. Das gesamte Bayernspiel wirkte seltsam unrund. Am rundesten lief noch der Kaugummi von Carlo Ancelotti.