Reifeprüfung bestanden, Tabellenführung erfolgreich verteidigt: Durch ein spätes Tor von Joker André Schürrle hat sich Borussia Dortmund in einem hochklassigen Duell mit Champions-League-Sieger Real Madrid in Europas Fußball-Elite zurückgemeldet. Die Elf von Trainer Thomas Tuchel erkämpfte sich ein hochverdientes 2:2 (1:1) gegen die Mannschaft um Cristiano Ronaldo. Dortmund bleibt mit vier Zählern Spitzenreiter in Gruppe F vor dem punktgleichen Team aus Madrid.

Der eingewechselte Schürrle erzielte in der 87. Minute mit einem Schuss in den linken oberen Torwinkel den 2:2-Ausgleich. Zuvor war Real durch Ronaldo (17.) und Raphael Varane (67.) zweimal in Führung gegangen. Für den ersten Ausgleich hatte Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang in der 43. Minute gesorgt. Die Gastgeber traten ohne Respekt vor den Stars auf und brachten die Madrilenen ein ums andere Mal in die Bredouille.

Die großen Anstrengungen wurden zunächst nicht belohnt, auch weil der englische Schiedsrichter Mark Clattenburg nach einem Dortmunder Freistoß von Aubameyang ein Handspiel von Ronaldo übersah (12.). Umso bitterer, dass Real gleich seine erste Chance aus dem Spiel heraus nutzte. Eingeleitet von Weltmeister Toni Kroos gelangte der Ball über James Rodriguez und Gareth Bale zu Ronaldo, der sich die Chance nicht nehmen ließ. In dieser Szene zeigte sich, dass die Dortmunder Abwehr nicht immer die sicherste ist.

Dortmund hatte im ersten Durchgang mehr als 60 Prozent Ballbesitz und zeigte auch zu Beginn der zweiten Halbzeit Drang nach vorn. Das erste Tor in der zweiten Hälfte machte allerdings Real: Nach einer Flanke setzte Karim Benzema den Ball an Latte und Pfosten, den Abpraller musste Varane nur über die Linie drücken. Kurz vor Schluss durften die Dortmunder dann aber dank Schürrle jubeln.