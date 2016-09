Legia Warschau - Borussia Dortmund 0:6 (0:3)

Borussia Dortmund hat mit sechs Toren gegen Legia Warschau mühelos gewonnen. Für den BVB trafen Mario Götze (7.), Sokratis (15.) Marc Bartra (17.), Raphael Guerreiro (51.), Gonzalo Castro (76.) und Pierre-Emerick Aubameyang (87.). Für den Verein ist es der höchste Champions-League-Sieg.

Der polnische Meister, der sich als erste Mannschaft seines Landes seit 20 Jahren für die Gruppenphase in der Champions League qualifiziert hatte, war gegen den BVB überfordert. Die spielfreudigen und technisch deutlich überlegenen Dortmunder ließen noch eine Vielzahl an Chancen ungenutzt.



Die Umstellungen von Tuchel, der im Vergleich zur Partie in Leipzig drei Änderungen vornahm, machten sich bezahlt. Fünf Champions-League-Debütanten der Startelf an. Für den angeschlagenen Weltmeister André Schürrle, der wegen einer Innenbanddehnung passen musste, rückte Jungstar Christan Pulisic in die Startelf. Guerreiro und Ousmane Dembélé ersetzten Gonzalo Castro und Sebastian Rode. Guerreiro fügte sich blendend ein und leitete sowohl das Kopfballtor von Sokratis mit einer Flanke und kurz darauf das Tor von Bartra mit einem Freistoß ein.

Götze blieb in der Startelf und erzielte nach einer Flanke von Dembélé per Kopf sein erstes Tor im BVB-Trikot nach 1250 Tagen. Weniger schön waren Szenen außerhalb des Rasens. Während der ersten Halbzeit hatten Legia-Anhänger versucht, in den BVB-Fanblock einzudringen. Erst durch den Pfefferspray-Einsatz der Polizei konnten sie zurückgedrängt werden.