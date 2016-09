Es passiert jetzt wieder jede Woche. Ob in Wien oder Valencia, in Bukarest oder Manchester, die Menschen sitzen am Dienstag- und Mittwochabend in den Kneipen und gucken Champions League. An diesen Abenden sind sie europäische Fußballfans. Sie reden über das Gleiche, Fußball geht immer. Alleine schon die Hymne: Sie vereint die drei Hauptsprachen Europas. Englisch, Französisch und Deutsch. Die Champions League knüpft Menschen gefühlsmäßig enger aneinander als jeder EU-Vertrag es könnte.



Natürlich war die Champions League kein politisches Projekt, sondern eines, mit dem Geld verdient werden sollte. Aber dennoch ist sie zum Erasmus-Programm des Fußballs geworden. Jeder will dabei sein, egal wie er politisch über die EU denkt. Etwas überspitzt könnte man sagen: Einige Polen wollen aus der EU austreten, aber dass Legia Warschau am Mittwoch Borussia Dortmund empfängt, gibt ihnen dann doch ein gutes Gefühl. Sie sind beim Wettbewerb der Besten des Kontinents dabei.

Sie hat den Fußball überall verbessert

Es gibt nicht viele europäische Dinge, die besser funktionieren als die Champions League. Sie hat den Fußball in Europa moderner gemacht. Die Einnahmen investierten die Clubs in neue Stadien. Die Clubs steckten Geld in bessere Spieler, Trainer, Plätze. Hooligans und marode Tribünen, wie noch bis in die Neunziger üblich, stehen der Champions League nicht. Der Fußball erreichte die Mittel- und Oberschicht. Es gibt auch den besten Fußball weltweit zu sehen, spielerisch und taktisch ist er den nationalen Ligen, selbst der WM, weit voraus – und ein ganzer Kontinent schaut dabei zu.

Doch nun ist das Projekt in Gefahr, ein bisschen zumindest. Schuld ist eine Uefa-Reform. Diejenigen, die sie initiiert haben, allen voran Karl-Heinz Rummenigge, entschärfen sie rhetorisch, verkaufen sie als Evolution des Wettbewerbs. Doch es ist offensichtlich, dass die Champions League ab der nächsten Saison an Vielfalt einbüßen wird.

Schon jetzt ist der Wettbewerb mäßig ausgeglichen. 1954 war er das noch. Journalisten der französischen Zeitung L’Équipé wollten in einem K.o.-Wettbewerb herausfinden, wer das beste Team des Kontinents war, weil die englische Presse ihre Meister immer zum besten Team der Welt ausrief. Der Pokal der Landesmeister entstand und die besten Teams Europas, und damit auch deren Anhänger, lernten sich neun Jahre nach dem Krieg wieder auf friedlichem Weg kennen. Ab 1992 wurde der klassische Modus dann von einem Mix aus Gruppenphase und K.o.-Modus abgelöst.

16 der 32 Plätze sind künftig fest vergeben

Doch der hat seine Tücken. 2004 standen der FC Porto und AS Monaco im Finale, seitdem kamen alle Finalisten aus Italien, Madrid, Deutschland oder England. 24 der 32 Europapokal-Sieger in diesem Jahrtausend kommen aus diesen Ländern. Der letzte Champions-League-Halbfinalist aus einem anderen Land war Olympique Lyon. Das ist sechs Jahre her. Die vier Länder werden ab 2018 jeweils vier Startplätze sicher haben. Damit sind 16 der 32 Plätze bereits vergeben, bisher waren es nur elf für diese vier Länder.

Wem die fünf Plätze künftig fehlen, ist klar. Fußball wird ja auch in Holland, in Polen und in Portugal gespielt. Nun könnte man sagen, dass die Clubs der Länder durch gutes Management immer noch die Chance haben, sich zu qualifizieren. Doch die Champions League ist ein Monopolmotor. Die Teilnehmer dominieren auch die Ligen ihrer Lände, spannend ist es nur noch selten. Die Bayern und Paris St. Germain gewinnen immer. Dinamo Zagreb, der FC Basel und der PSV Eindhoven sind weitere Beispiele dafür.

Aber selbst sie sind nur das Rahmenprogramm, damit Barcelona nicht schon im November gegen die Bayern antritt. Kleine Clubs aus großen Ligen und große Clubs aus kleinen Ligen haben kaum noch Chancen. Sie verkommen zur Peripherie des europäischen Clubfußballs oder werden gleich ein Ausbildungsteam eines Topclubs, wie Vitesse Arnheim für den FC Chelsea oder Red Bull Salzburg für Leipzig.