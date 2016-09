Deutschlands Fußballzukunft beginnt mit einer Schwalbe. Als Joshua Kimmich in der 14. Minute noch vor dem Strafraum abhebt und erst wieder im Strafraum landet, hätte er Gelb sehen müssen, so lachhaft war sein Versuch, einen Elfmeter zu schinden. Theatralischer fällt nur der Holländer Arjen Robben, die beiden trainieren ja in München zusammen. Im WM-Qualifikationsspiel gegen Oslo war es Kimmichs erste auffällige Aktion. Wie Spieler wohl damit umgehen, wenn sie während des Spiels die Scham über die eigene Schwalbe beschleicht?

Kimmich hatte eine gute Idee: Er schoss ein Tor. Nicht irgendeines, sondern sein erstes für die Nationalmannschaft. Und es war auch noch eines, das Joachim Löw gefiel, weil es prima in sein neues Konzept passte. Kimmich war rechter Außenverteidiger, stand aber oft so hoch wie ein Rechtsaußen. "Damit wollten wir das Spiel breit machen, hat wunderbar geklappt", sagte Löw. Nach einer der langen Passphasen sah Mesut Özil Thomas Müller, der steckte auf den von einlaufenden Kimmich durch und der traf. Und ließ das Jubeln sein wie ein Alter. War ja nur Norwegen.

Für Kimmich bedeutet es aber mehr, es ist ein Schritt nach vorne. Nun kann er sich mit einem Beleg auf seine Offensivqualitäten berufen. Er wurde ja schon mit Philipp Lahm verglichen, was natürlich Quatsch ist für einen 21-Jährigen. Aber: Der erstaunlich laue Spätsommerabend und das deutsche 3:0 zum Auftakt der WM-Qualifikation in Oslo zeigte, dass Joshua Kimmich dabei ist, eine neue Generation anzuführen.

Schlechtester Gegner ever?

Er, Julian Brandt, Julian Weigl, Leroy Sané, Max Meyer, Jonathan Tah, Niklas Süle: Gleich mehrere Talente aus den DFB-Akademien drängen sich derzeit in die Nationalelf. Erst jetzt sieht man das volle Ergebnis der Reformen der Jahrtausendwende. Und Kimmich ist am weitesten.

Man muss dazusagen, dass das Spiel am Sonntag in Oslo nur begrenzt als Härtetest diente. Zu sehr waren die norwegischen Spieler und das mit ulkigen Wikingerhüten behelmte Publikum begeistert vom deutschen Team. Phasenweise fühlte man sich wie in einer Show der Harlem Globetrotters. Der TV-Kommentator raunte: "So muss Fußball aussehen", Werbeplakate in der Stadt kündeten vom David-Goliath-Treffen und norwegische Journalisten fragten Joachim Löw nach dem Spiel, ob das Heimteam der schlechteste Gegner war, gegen den er jemals gespielt habe. Er verneinte.

Es war vielmehr ein weiterer Testballon unter Pflichtspielbedingungen. Kimmich und die anderen Jungen erwischen einen guten Zeitpunkt. Das Team wandelt sich. Es ist nicht schwer, reinzukommen. Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolksi waren die Fixpunkte der Sommermärchengeneration, die sich mit dem WM-Titel krönte. Nun sind sie weg, Philipp Lahm und Miroslav Klose waren es schon länger. Es ist Platz da.

Brandt für Götze, nicht nur in Oslo

Manuel Neuer soll dieses Team als Kapitän führen. Gegen Norwegen zeigte sich zum einen, dass der Kapitän kaum noch eine Rolle spielt. Neuer griff bis auf einen mit Beifall und "Ah!" und "Oh!" bedachten Hackentrick in der 70.Minute nicht ins Spiel ein. Man kann seine Ernennung aber auch so deuten, dass außer seiner Position und vielleicht der von Jérôme Boateng keine andere fest vergeben ist.

Denn die Jungen, sie lauern. Mats Hummels patzte nicht nur einmal, Benedikt Höwedes rettete ihn. Als Innenverteidiger warten Jonathan Tah und Niklas Süle auf ihre Chancen. Das Spiel soll im Mittelfeld noch schneller werden. Das wird schwierig mit dem steifen Sami Khedira, geht aber vielleicht mit Julian Weigl. Und Mario Götze holperte in Norwegen durch das Spiel. Am besten sah man ihn, als er für Julian Brandt ausgewechselt wurde, womit sein vielleicht schärfster Konkurrent der nächsten Monate benannt ist. Die Jungen, sie kommen.