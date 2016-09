Die olympischen Ringe auf den Zeltplanen der Imbissbuden verblassen bereits. Viel Sonne, Wind und Regen an der Praia de Macumba, dem beliebten Surfgebiet in Rio de Janeiro, haben die Farben ausbleichen lassen. Olympia verschwindet so langsam aus Rio. Die Abschlussfeier der Paralympics am Sonntag im Maracanã stellte den Schlusspunkt der großen Wochen von Rio dar, die am 5. August mit der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele begannen.



Das Stadion war noch einmal voll. Für viele war das Finale der Paralympics ein emotionaler Höhepunkt, in Rio selbst hat es aber nur wenige interessiert. Olympia sei eben doch schon etwas anderes, hieß es auf Nachfrage in den Straßen. Noch immer kämpfen die Paralympics um Akzeptanz, nicht nur in Brasilien – kein Wunder, wenn selbst die Führung des nicht paralympischen Sports nicht hinter dem paralympischen Sport steht.

Thomas Bach interessiert sich anscheinend nicht so sehr für die Paralympics, dass der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees alles stehen und liegen lassen würde. In Rio hat Bach nicht vorbeigeschaut, auch bei der Abschlussfeier fehlte der umstrittene Funktionär aus Deutschland.



Die paralympische Szene ist entsetzt. Der Chef des wichtigsten Sponsors der Veranstaltung Otto Bock, Hans Georg-Näder, hat in Rio gar den Rücktritt Bachs gefordert. Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS), geht zwar nicht so weit, stellte aber erregt fest, dass Bach "der erste IOC-Präsident ist, der sowohl bei der Eröffnungs- als auch Abschlussfeier fehlt".



Man kann niemanden zum Zuschauen zwingen

Verena Bentele, Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, äußert sich kritischer. Sie sagt: "Die Werte des Sports zu leben, erfordert dringend Reformen. Wir brauchen mutige Vertreter im IOC und IPC, die sich dieser Aufgabe stellen wollen. Mit seiner Abwesenheit von Rio hat Thomas Bach keinen Beitrag zur Weiterentwicklung der Paralympics geleistet."

Wenn sich selbst der Präsident des IOC nicht zur Veranstaltung des Internationalen Paralympischen Komitees (IOS) bekennt, wie soll da öffentliches Interesse wachsen? Wie sollen paralympische Sportler zu echten Stars werden?



Der Sprinter Liam Malone, vom Können her stärker einzuschätzen als der gefallene Paralympics-Star Oscar Pistorius, würde mit seinem Auftreten und Erfolg als neuer Star taugen. Doch als der smarte Neuseeländer mit der Surfer-Lockenpracht seine drei Medaillen ersprintete, war das Stadion nicht einmal halb voll.



Auch große sportliche Leistungen, wie etwa die aus dem 1.500-Meter-Lauf der Männer, als die ersten vier Läufer schneller waren als der Olympiasieger von Rio, hätten mehr Interesse verdient gehabt. Aber das sagt sich so leicht seit Jahren in der Szene. Man kann die Menschheit schließlich nicht zum Zuschauen zwingen.