ZEIT ONLINE: Herr Simon, russische Hacker haben erneut Gesundheitsdaten von Sportlern geleakt. Es geht um TUEs, Ausnahmegenehmigungen von Spitzensportlern, die verbotene Substanzen wegen einer Krankheit einnehmen dürfen. Auch Robert Hartings TUE und die von vier weiteren deutschen Athleten kann nun jeder einsehen. Wie bewerten Sie das?

Perikles Simon: Das sind kriminelle Einbrüche in die medizinische Privatsphäre der Sportler. Man sollte den Diskurs deshalb von den Einzelfällen losgelöst führen. Zu den Ausnahmegenehmigungen drängen sich nämlich grundlegende Fragen auf.

ZEIT ONLINE: Dabei waren sie ja mal eine gute Idee: Sportler mit einer chronischen Krankheit nehmen ihre Medikamente und sind trotzdem in der Lage, sich mit den Konkurrenten zu messen.

Perikles Simon Perikles Simon ist Sportmediziner an der Universität Mainz. Bis Ende 2013 saß er in der Gendoping-Expertenkommission der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada).

Simon: Die grundsätzliche Frage ist: Was wollen wir im Sport noch sehen? Wo ziehen wir die Grenzen bei einer Krankheit? Es ist immer noch Hochleistungssport, von dem ich und Sie und 99,9 Prozent der Menschen ausgeschlossen sind. Spitzensportler zu sein war schon immer ein exklusiver Zirkel.

ZEIT ONLINE: Offenbar sind Sportler in den vergangenen Jahren häufiger krank gewesen. Die Zahl der TUEs stieg von 636 vor drei Jahren auf 1.330 im Jahr 2015.

Simon: Es ufert gerade aus. Baseballer wollen uns glauben lassen, mit einer Aufmerksamkeitsstörung könne man einen Ball perfekt treffen und besorgen sich eine TUE. Wie kann das denn sein? Man gibt ja einem Menschen mit geringer Körpergröße auch nicht so lange Wachstumshormone bis er zum Profi-Basketballer wird. Das größte Problem ist es, dass die TUEs die Lust bei den gesunden Athleten steigert, die keine TUE brauchen, aber die gleichen Mittel haben wollen wie die Konkurrenten. Und wir wissen aus der Vergangenheit: Kommen Sportler daran, machen sie das auch. Die TUEs höhlen den Sport aus.

ZEIT Online: Sie plädieren für ein Verbot der TUEs.



Simon: Warum nicht? Die Kreativität von Ärzten und Therapeuten wird mit jeder Ausnahme steigen. Andererseits müssen wir auch so ehrlich sein und akzeptieren, dass kein TUE-System Chancengleichheit herstellen wird. So wie der Status quo ist, bin ich schon fast geneigt, für die Freigabe von allen Substanzen zu plädieren, die man zu therapeutischen Zwecken im Sport einsetzen darf.



ZEIT ONLINE: Mit einem Verbot der TUEs träfen Sie aber auch kranke Sportler, die nur mit Medikamenten ihren Beruf ausüben können.

Simon: Dessen bin ich mir bewusst und darauf eine schlüssige Antwort zu finden fällt mir extrem schwer. Ausgrenzung aber gibt es heute schon: Dem gesunden Weitspringer Markus Rehm verbietet man es, wegen einer Prothese bei den anderen mitzumachen. Ist das nicht auch ungerecht? Wir sollten eine Debatte darüber führen, welchen Sport wir haben wollen: Sollte jemand mit ADHS unbedingt in die Lage versetzt werden, olympischen Spitzensport in einer Sportart zu betreiben, welche einen extrem hohen Anspruch an die Konzentrationsfähigkeit hat? Ich sage: nein.