FK Qäbälä - FSV Mainz 05 2:3 (0:1)



Der FSV Mainz 05 hat seinen ersten Sieg in der Europa League gefeiert. Nachdem der Fußball-Bundesligist zwischenzeitlich mit 1:2 zurückgelegen hatte, sorgten die beiden eingewechselten Jhon Córdoba (68. Minute) und Levin Öztunali (78.) mit ihren beiden Treffern beim FK Qäbälä in Aserbaidschan für ein 3:2 (1:0).



Yoshinori Mutō hatte das Team von Trainer Martin Schmidt vier Minuten vor der Pause in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit sorgten Ruslan Qurbanov (57.) und Sergei Zenjov (62.) für die vorübergehende 2:1-Führung der Außenseiter.

Die 05er haben sich damit nach dem 1:1 gegen den AS St. Etienne zum Auftakt in der Gruppe C in eine gute Ausgangsposition gebracht. In drei Wochen kommt der belgische Topclub RSC Anderlecht zum Spitzenspiel nach Mainz.



FSV-Präsident Harald Strutz sagte: "Ich bin einfach nur happy. Die Mannschaft ist toll zurückgekommen, nachdem sie sich durch ein unglückliches Tor wieder selbst in Bedrängnis gebracht hat."



Fünf Tage nach der unglücklichen 2:3-Niederlage in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen veränderte Schmidt seine Mannschaft gleich auf vier Positionen. Alexander Hack, Christian Clemens, Mutō und der in der Liga gesperrte José Rodríguez rotierten in die Startformation, in der zunächst unteren anderem der Kolumbianer Córdoba fehlte. Dennoch taten sich die Mainzer gegen den Tabellenführer der aserbaidschanischen Liga zunächst sehr schwer. Zwar hatten die Rheinhessen deutlich mehr Ballbesitz, konnten diesen aber nicht in zwingende Torchancen umwandeln.

Schwungvoll in die zweite Halbzeit

Die erste Großchance im ersten Durchgang hatten sogar die Gastgeber. Nach einer Flanke von Qurbanov traf der Brasilianer Ricardinho per Kopf nur den Pfosten des Mainzer Tores. Den Nachschuss hämmerte Zenjov neben das FSV-Gehäuse. Trotzdem gingen die Mainzer mit der Führung in die Pause. Nach einem Zuspiel von Gaëtan Bussmann zog Mutō im Strafraum ab und traf flach ins lange Eck.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Mainzer deutlich schwungvoller aus der Kabine und drängten auf den zweiten Treffer. Noch keine Minute war gespielt, da wurde Pablo de Blasis auf Zuspiel von Mutō im letzten Moment abgeblockt. Wenige Minuten später war Yunus Malli frei durch, scheiterte aber am Qäbäläs Torwart Dmytro Bezotosnyi.

Statt frühzeitig alles klar zu machen, musste der FSV völlig unnötig den Ausgleich hinnehmen. Nach einer zu kurzen Kopfball-Rückgabe von Stefan Bell brachte 05-Keeper Jonas Lössl den dazwischen eilenden Filip Ozobić zu Fall, Qurbanov verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 1:1.

Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Angetrieben vom Publikum ging Qäbälä fünf Minuten später durch Zenjov sogar in Führung. Der Bundesligist wankte nun, kam dann aber doch noch einmal zurück. Nach einer Ecke war der wenige Sekunden zuvor eingewechselte Córdoba per Kopf zur Stelle und markierte den Ausgleich. Kurz darauf sorgte Öztunali für den umjubelten Siegtreffer.