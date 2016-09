Im ersten Gruppenspiel der Europa League hat der FSV Mainz 05 1:1 Unentschieden gegen den AS Saint-Étienne gespielt. Es war das erste Spiel in der Europa League für die Mainzer überhaupt und die Mannschaft von Martin Schmidt war das über weite Strecken das engagiertere Team. Erst kurz vor Schluss fiel der Ausgleich für Saint-Étienne. Die Franzosen leisteten sich in der ersten Halbzeit viele Abspielfehler und Ungenauigkeiten. Dennoch standen die Gäste in der Verteidigung so gut, dass für die Mainzer zunächst kein Durchkommen war.



In den ersten 45. Minuten konnte sich der Gastgeber keine Torchance erspielen. Erst in der 51. Minute musste Saint-Étiennes Torhüter das erste Mal einen Schuss von Christian Clemens parieren. Sechs Minuten später führte ein Eckball für die Mainzer zur 1:0-Führung. Nach einer Ecke von Yunus Malli konnte Nico Bungert die Mainzer mit einem Kopfball in Führung bringen.



Die Gäste aus Saint Étienne agierten nach dem Gegentreffer deutlich offener und wechselten offensiv ein. Mainz konnte allerdings aus den größeren Räumen kein Kapital schlagen und zog sich stattdessen weiter zurück. Das nutzte in der 88. Minute Robert Berić zum Ausgleich.



Weitere Gegner der Mainzer in der Gruppe C sind FK Qäbälä aus Aserbaidschan und der belgische Traditionsclub RSC Anderlecht. Die nächste Partie findet am 29. September in Aserbaidschan statt.