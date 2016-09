Wer spielt wann gegen wen?

1. FC Köln – SC Freiburg (Freitag, 20.30 Uhr)

Bayern München – FC Ingolstadt

Borussia Dortmund – SV Darmstadt 98

Hamburger SV – RB Leipzig

TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen (alle Samstag, 15.30)

Borussia Mönchengladbach – Werder Bremen (Samstag, 18.30)

FC Augsburg – FSV Mainz 05 (Sonntag, 15.30)

Hertha BSC – FC Schalke 04 (Sonntag, 17.30)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Alle, die sich nach etwas Abwechslung sehnen, sollten den Kölnern die Daumen drücken. Es geht um nicht weniger als die Tabellenführung. Man kann sich ja kaum noch dran erinnern, wann der FC Bayern einmal nicht von ganz oben auf die Liga hinabgrinste. Am Freitagabend könnte es so weit sein, mit einem Sieg gegen Freiburg könnte der 1. FC Köln die großen Bayern vom Thron schubsen, zumindest für 19 Stunden. Der FC? Ja, der FC! Der war zuletzt vor 20 Jahren Spitzenreiter, im August 1996, nach einem 3:1-Sieg gegen Freiburg übrigens. Das nächste Übrigens: Im Freiburger Tor stand damals Jörg Schmadtke, heute der Geschäftsführer des 1. FC Köln. "Der erste Platz würde zwar nicht wahnsinnig lange halten im Normalfall, trotzdem würden wir es gerne mitnehmen, und wir wissen, was das für die Stadt bedeuten würde", sagt Kölns Trainer Peter Stöger. Wir auch: Das obligatorische Willy-Millowitsch-Poster in jedem Kölner Haushalt würde vorübergehend durch einen Ausdruck der Tabelle ersetzt. Und Karneval vorgezogen. Oder so.





Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Frankfurt gegen Leverkusen, beide Clubs sind derzeit eher mies gelaunt. Die Eintracht hat die Niederlage im Hessenderby noch nicht verdaut, als sie kurz vor Schluss ein Darmstädter Glückstreffer erwischte. Und Leverkusen hadert mit dem Ergebnis in der Champions League. 2:0 führte Bayer schnell gegen den ZSKA Moskau, den vielleicht leichtesten Gegner der Vorrundengruppe. Doch noch vor der Halbzeit glichen die Russen aus. Dann war die Luft raus, und Roger Schmidt ging nach dem Spiel in ebenjene. "Das war leichtfertig und sorglos", sagte der Trainer. "Wir haben aufgehört zu arbeiten und sind bitter bestraft worden. Wenn man meint, nur noch glänzen zu müssen gegen den russischen Meister, sieht man, wie schnell es anders geht." Es wird kalt in Leverkusen.



Wer steht im Blickpunkt?

An dieser Stelle möchten wir einen Blick in die zweite Liga riskieren; ein Satz, der alle Anhänger des VfB Stuttgart noch immer schmerzt. Doch es gab in den vergangenen Jahren keinen Verein, der dilettantischer geführt wurde als der VfB. Auch in Liga zwei wird diese Gabe schwäbisch konsequent fortgeführt. Nun schmiss nämlich der neue Trainer Jos Luhukay hin, nach nur vier Ligaspielen. Luhukay verstand sich mit dem ebenfalls neu verpflichteten Sportvorstand Jan Schindelmeister so gut wie ein Schwabe mit einem Badener. Luhukay wollte sofort wieder aufsteigen, am besten mit fertigen, erfahrenen Spielern. Schindelmeiser wollte die Mannschaft behutsam aufbauen und kaufte dem Trainer junge Spieler, die der nicht wollte. Diese unterschiedlichen Ansätze kann man beiden gar nicht vorwerfen, was sich aber ihre Chefs dabei gedacht haben, zwei verschieden denkende Verantwortliche zusammenarbeiten zu lassen, wissen sie wahrscheinlich selbst nicht. Vielleicht liegen die Dinge aber doch viel profaner.