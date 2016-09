Während die Fans des FC Bayern den ersten Sieg ihres Vereins in der Champions-League-Gruppenphase feiern konnten, mussten die Anhänger von Borussia Mönchengladbach auf eine Vorstellung ihres Teams in Manchester verzichten. Wegen zu starkem Unwetter wurde die Partie gegen Manchester City abgesagt. Grund für die Absage waren jedoch nicht die riesigen Pfützen auf dem Spielfeld, sondern Sicherheitsbedenken. Die Gewitter und Wasserfälle hätten U-Bahn und Trafostationen so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass die Sicherheit für die Anreise ins Stadion nicht mehr gewährleistet gewesen sei, sagte Borussia-Vizepräsident Rainer Bonhof. Polizei und oberster Sicherheitsbeauftragter hätten daraufhin das Spiel abgesagt.

Kurz vor Absage des Spiels versuchte es die Stadionregie mit Augenzwinkern: Sie spielte via Lautsprecher I'm singing in the rain.Die Gladbacher Fans, die es trotz des Wetters ins Stadion geschafft hatten, reagierten mit Schmähgesängen gegen die Uefa. Viele sind verärgert, weil sie nun entweder länger in England bleiben müssen oder das Nachholspiel verpassen. Das wird am Mittwoch um 20.45 Uhr stattfinden, teilte die Uefa mit.



FC Bayern – FK Rostow 5:0 (2:0)

Der FC Bayern hat das erste Gruppenspiel der Champions League gegen den russischen Vizemeister FK Rostow souverän gewonnen. Die Münchner entschieden das Heimspiel vor 70.000 Zuschauern mit 5:0 (2:0) für sich. Torschützen waren Robert Lewandowski (28. Minute) per Strafstoß, Thomas Müller (45.+2), Josha Kimmich (53. und 60.) und Juan Bernat (90.+1). Für die Bayern war es der 13. Auftaktsieg in Folge.

Die Gäste aus Russland traten sehr defensiv auf. Bayern war mit seinen talentierten Einzelspielern deutlich überlegen und hatte sehr hohe Ballbesitzanteile. Trotzdem leisteten sich die Münchner in der ersten Halbzeit viele Konzentrationsfehler und kamen zunächst zu wenig Chancen. Erst ein Foul vom Rostower Kapitän Alexander Gatskan und der darauf folgende Strafstoß brachte die Führung. Für Lewandowski war es im fünften Pflichtspiel der Saison bereits der achter Treffer. Bis zur Pause gab es bis auf einen gefährlichen Kopfball von Mats Hummels (39.) kaum weitere Torchancen für die Bayern. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelangte der Ball allerdings von David Alaba zu Thomas Müller, der das 2:0 erzielte.



In der zweiten Halbzeit konnte vor allem Joshua Kimmich überzeugen. Er traf erst mit links nach einer Flanke von Douglas Costa und dann per Kopf nach einer Hereingabe von Juan Bernat. Kurz vor Schluss konnte auch noch Manuel Neuer sein Können zeigen, als er den Kopfball von Alexander Erochin parierte (85.), ehe Juan Bernat den fünften Bayern-Treffer folgen ließ.