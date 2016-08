Im Zusammenhang mit der Affäre um die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 an Deutschland ermittelt die Schweizer Staatsanwaltschaft gegen Franz Beckenbauer. Das teilte die Behörde in Bern mit und bestätigte damit einen Bericht des Spiegel. Dieser hatte geschrieben, dass die Schweizer Justiz ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Untreue und Geldwäsche gegen den damaligen Chef des Bewerbungskomitees und weitere Beschuldigte eröffnet hat.

Beckenbauer wird wie einige andere Funktionäre des Deutschen Fußball Bundes (DFB) und des Fußballweltverbands Fifa verdächtigt, mit unlauteren Zahlungen der deutschen Bewerbung bei der Vergabe der WM 2006 einen Vorteil verschafft zu haben.

Im Zentrum steht dabei eine Zahlung von 6,7 Millionen Euro, die Beckenbauer und sein Manager Robert Schwan mithilfe des damaligen Adidas-Chefs Robert Louis-Dreyfus auf ein Konto in der Schweiz und von dort an eine Firma des früheren Fifa-Funktionärs Mohamed bin Hammam in Katar überwiesen haben. 2005 zahlte das WM-Organisationskomitee die 6,7 Millionen an Louis-Dreyfus aus Frankreich zurück. Allerdings waren sie bewusst falsch deklariert als Beitrag zu einer WM-Gala, die nie stattfand.

"Nichts Unrechtes getan"

Welchen Zweck dieses Geld hatte, ist unklar. Auch eine Untersuchung im Auftrag des DFB durch die Kanzlei Freshfields hatte keine endgültige Klärung in der Sache erbringen können. Die meisten der damals Beteiligten behaupten, die Zahlungen seien eine Vorausleistung gewesen, um einen Organisationskostenzuschuss in Höhe von 250 Millionen Franken durch die Fifa für die WM zu bekommen. Das Komitee habe über keine eigenen Mittel verfügt und sich deshalb das Geld vom Adidas-Chef geliehen und dann später über den DFB zurückgezahlt.

Beckenbauer selbst gab sich öffentlich stets ahnungslos. Er habe immer alles "blind unterschrieben", was seine Vertrauenspersonen ihm hingelegt hätten, sagte er in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung Ende vergangenen Jahres. "Ich habe nichts Unrechtes getan." Eine Reaktion von Beckenbauer oder seinem Management zu neuesten Ermittlungen gab es vorerst nicht.



Sepp Blatter, Ex-Fifa-Präsident, 2012 "Gekaufte WM ... Da erinnere ich mich an die WM-Vergabe für 2006, wo im letzten Moment jemand den Raum verließ."

Charles Dempsey, das inzwischen verstorbene Fifa-Exekutivkomitee-Mitglied, das bei der Wahl 2000 plötzlich verschwunden war.

Guido Tognoni, langjähriger Fifa-Pressesprecher über deutsche Panzerfäuste nach Saudi-Arabien, um an eine Stimme von dort zu kommen, 2011

