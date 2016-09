Erneut Edelmetall für das deutsche Team bei den Paralympics in Rio de Janeiro: Im Zeitfahren über 20 Kilometer mit dreirädrigem Fahrrad hat Hans-Peter Durst die Goldmedaille gewonnen. Der 58 Jahre alte Dortmunder fuhr in 22:57,34 Minuten zum Sieg.



Damit gewann er die dritte Goldmedaille des deutschen Radsportteams bei den Paralympics. Zuvor hatten bereits Michael Teuber und Dorothee Vieth in ihren Klassen die Einzelrennen auf der Straße gewonnen. Zweiter hinter Durst wurde Ryan Boyle aus den USA, Dritter wurde David Stone aus Großbritannien.

Durst hatte bei den Paracycling Weltmeisterschaften 2015 den ersten Platz in seiner Leistungsklasse T2 im Einzelzeitfahren sowie auf der Straße belegt. Bei den Paralympischen Spielen in London 2012 hatte er die Silbermedaille im Zeitfahren auf der Straße gewonnen. Deutschland hat bei den Paralympics in Rio bislang neun Goldmedaillen errungen, den Medaillenspiegel führt die Volksrepublik China an.