Renato pfeift. Er wirft den Ball mit der rechten Hand in die Luft, stützt sich mit der linken auf dem Boden ab und schlägt ihn über das Netz. Seine Gegenspieler reißen die Arme hoch. Sie rutschen, baggern, strecken sich, pritschen. Renatos Männer robben bei jedem Ballwechsel auf dem Hintern über den blauen PVC-Boden, bringen sich in Abwehrposition. Doch der Schmetterschlag drischt auf den Boden und springt aus dem Feld. Zwischen Taschen und Turnschuhen bleibt er liegen. In fast jedem zweiten steckt eine Prothese.



Brasilien ist verrückt nach Sport und Körperlichkeit. Sporttreiben macht schön. Autowäscher und Polizistinnen, Friseurinnen und Richter schwitzen an der Copacabana und in Tausenden Fitnessstudios, um schlank und muskulös zu sein. Im Clube Paineiras, im Westen von São Paulo, trainieren die Wohlhabenden ihre Körper und Kinder: 15 Tennisplätze, sieben Schwimmbecken, fünf Squashfelder, drei Mehrzweckhallen, Laufbahnen, Sand- und Fußballplätze und vieles mehr stehen ihnen hier offen. Für Renato und seine Kollegen gibt es keinen Grund, in diesem Körperkultzirkus nicht mitzumischen. Zum Training hinken sie mit Krücken und Prothesen. Auf dem Feld aber brauchen sie sie nicht.



Sitzvolleyballer müssen bei jeder Aktion mit dem Rumpf den Boden berühren. Ihre Netze hängen auf 1,15 Meter Höhe und das Spielfeld ist kleiner als beim olympischen Volleyball. Sonst sind die Regeln fast die gleichen. Die Spieler dürfen sich mit Armen und Beinen schieben, drücken und ziehen. Einer der flinksten Spieler in Renatos Team hat beide Unterschenkel amputiert. Er schwingt seinen Körper zwischen den Armen durch. Renato und sein Teamkollege Wellington Platini Anunciação gehören zu den besten Spielern Brasiliens. Bei den paralympischen Spielen in Rio de Janeiro kämpfen sie um Medaillen. Im letzten Spiel der Vorrunde treten sie am Dienstag gegen das deutsche Team an.

Einmal für Brasilien antreten

Renato Leite ist Klischeebrasilianer. Schwarze Haare, gebräunte Haut, die starke Brust, der schelmische Blick. Längst haben ihn die Kampagnenmacher für die paralympischen Spiele als Werbefigur entdeckt. In der Septemberausgabe der brasilianischen Vogue posiert der 34-Jährige mit der Schauspielerin Cleo Pires. Und da ist der Traum von der Karriere in der Seleção, der Auswahl, den Renato schon als kleiner Junge geträumt hat: Einmal für Brasilien in einem internationalen Wettbewerb antreten, die Nationalhymne hören, siegen. Natürlich – auf dem Fußballplatz.

Mit 19 Jahren ist Renato dicht dran an diesem Traum. Seine Dribblings werden von Talentscouts beobachtet. Dann kommt seine Chance: "Mein Jugendtrainer ist Coach des Vizemeisters geworden", erzählt er. Renato gehört zu den Jungs, denen der Fußballlehrer den Sprung in sein Profiteam zutraut. Er trainiert zweimal am Tag, gibt seine Anstellung als Verpacker im Supermarkt auf und wird Motoboy. Auf dem Motorrad kann er zwischen den Trainingseinheiten schneller und spontan Geld verdienen.

Motoboys retten São Paulo vor dem Stillstand. Auf Abruf retten sie Geschäfte, Hungrige, manchmal sogar Leben. Denn wenn Transporter und Autos im Stau stottern, preschen die Kuriere mit Ersatzteilen, heißen Speisen und Medizin mitten hindurch. Der Verdienst ist gut, der Preis hoch: Etwa 500 Motoboys sterben jedes Jahr auf den Straßen São Paulos. "Wer nicht gefallen ist, wird fallen", sagen sie. Die Statistik ist makaber, von zehn Fahrern sind acht schon schwer gestürzt.



Seine Oma vertröstet er auf später

Renato trifft es Anfang 2002. Nach dem Vormittagstraining eilt er nach Hause, duscht, dann klingelt das Telefon: Er soll ein Dokument von einem Supermarkt abholen. Seine Oma vertröstet er mit ihren Reis und Bohnen auf später. Er werde nicht lange brauchen. Renato wendet auf seiner Maschine an einer unübersichtlichen Stelle, als ihn ein Auto rammt. Ärzte retten sein Leben, kämpfen tagelang um seinen rechten Unterschenkel – und für seinen Lebenstraum. Bei dem Unfall hat Renato sich einen offenen Bruch zugezogen, eine Arterie wurde verletzt, nach der Operation holt er sich eine schwere Infektion.

Ohne das Bein wird er keine Übersteiger mehr machen, keine Flanken mehr treten, keine Tore mehr schießen. Aber er hat Glück: Seine Familie unterstützt ihn, er findet Kraft im Glauben und ein Physiotherapeut bringt ihm eine DVD ins Krankenzimmer: Sie zeigt die paralympischen Wettkämpfe 2000 in Sydney. Renato sieht, wie die blinde Läuferin Ádria Santos über 100 und 400 Meter die Silbermedaille für Brasilien gewinnt – und stimmt der Amputation zu. Die Ärzte trennen sein infektiöses Bein unterhalb des Kniegelenks ab.