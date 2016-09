Der Erfolg der deutschen Radsportler bei den Paralympics in Rio hält an. Nachdem Andrea Eskau und Christiane Reppe ihre Rennen mit dem Handbike gewinnen konnten, hat Vico Merklein das Straßenrennen der Männer für sich entscheiden können. Der 39-jährige Berliner gewann vor dem Polen Rafal Wilk und Joël Jeannot aus Frankreich. Für Merklein ist es bereits die zweite paralympische Medaille in Rio.



Er konnte bereits am vergangenen Wettkampftag Bronze im Zeitfahren gewinnen. Für die deutschen Radfahrer war es das sechste Gold bei den Spielen. Damit haben die Deutschen am achten Wettkampftag drei Goldmedaillen und drei Silbermedaillen gewonnen.