Kennen Sie Goalball? Goalball ist schnell, hinreißend, ein großer Spaß. Drei Spieler pro Team versuchen, den Ball in das Tor des Gegners zu werfen, das neun Meter breit und nur bauchnabelhoch ist. Deswegen liegen beim Goalball die Spieler meist quer vor ihrem Tor und werfen sich in die Rollbahn des Balles. Ach so: Die Spieler sind sehbehindert, tragen lichtundurchlässige Brillen, den Ball hören sie, weil in ihm Klingeln eingearbeitet sind.

Goalball ist unter Sehbehinderten die beliebteste Ballsportart der Welt, ein Highlight der Paralympics, die am Mittwoch eröffnet werden. Der Gastgeber Brasilien ist Weltmeister, in der Halle dürfte es also laut werden. Nur anderswo werden nur Wenige von dem Spektakel mitbekommen.



Die Olympischen Spiele werden gehypt, die nachgeschobenen Paralympics wirken noch immer wie ein Anhängsel. 14 Tage nach Beginn der Schlussfeier der Spiele der Fußgänger, wie die Nichtbehinderten bei den Paralympikern heißen, erwecken sie den Eindruck einer Pflichtübung. Die großen Fußballligen Europas sind längst wieder gestartet, viel Aufmerksamkeit bleibt nicht.

Geld für die Paralympics gestrichen

Dabei wurden die Spiele der Behinderten in den vergangenen Jahrzehnten immer größer, 4.350 Sportler aus 176 Nationen werden in Rio dabei sein, so viele wie noch nie. Die Spiele werden in 154 Länder übertragen. Aber bei genauem Hinschauen erkennt man, dass es noch immer eine andere Welt ist. ARD und ZDF werden rund 60 Stunden live und noch einmal 85 Stunden im Livestream übertragen. Das ist gut und viel, reicht aber nicht annähernd an die 280 Livestunden der Olympischen Spiele heran, dort waren es zusätzlich 1.000 Stunden im Livestream. Auch wenn die Paralympics fünf Tage kürzer sind als Olympia.



Möglicherweise wird die Ungleichheit der Spiele nirgendwo so deutlich wie in Brasilien. Für Olympia gab es Geld, bei den Paralympics wurde es gestrichen. Ein ganzes Veranstaltungszentrum wurde dichtgemacht, die Sportarten in den Olympiapark verlegt. Partys wurden abgesagt, Großleinwände abgebaut, Arbeiter vorzeitig entlassen. Lange war unklar, ob das Internationale Paralympische Komitee (IPC) die Reisekostenzuschüsse für die Teams zahlen kann. Die Sportler einige Länder fürchteten, gar nicht erst anreisen zu können. "Noch nie in der 56-jährigen Geschichte der paralympischen Spiele haben wir so schwierige Rahmendedingungen erlebt wie hier", sagte der IPC-Präsident Philip Craven.



Regierung und Stadt schossen dann noch einmal umgerechnet etwa 65 Millionen Euro nach. Auch weil der Ticketverkauf katastrophal schlecht lief. Vor drei Wochen waren gerade einmal 12 Prozent der Eintrittskarten verkauft. Inzwischen sind 1,5 der 2,5 Millionen Tickets verkauft. Viele Karten waren plötzlich sehr billig zu haben, einige kosten nicht einmal drei Euro.



Dabei hätten die Sportler volle Stadien und vollste Aufmerksamkeit verdient. Weil es bei diesen Spielen zumindest ein wenig sauberer und fairer zugehen könnte als bei Olympia im August. Auch Paralympiker dopen, aber wenigstens hatte das IPC den Mut, das russische Team komplett von den Spielen auszuschließen, ganz im Gegensatz zum IOC.