Wer spielte wie gegen wen?

FC Schalke 04 – FC Bayern München 0:2 (0:0)

SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach 3:1 (0:1)

SV Darmstadt 98 – Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0)

FC Ingolstadt – Hertha BSC 0:2 (0:1)

VfL Wolfsburg – 1. FC Köln 0:0

Bayer Leverkusen – Hamburger SV 3:1 (0:0)

RB Leipzig – Borussia Dortmund 1:0 (0:0)

Werder Bremen – FC Augsburg 1:2 (1:0)

FSV Mainz 05 – TSG Hoffenheim 4:4 (4:1)

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

RB Leipzig gegen Borussia Dortmund natürlich, vorher zum Kulturkampf hochgeschrieben. Glaubt man der Diskussion, reiht sich der sächsische Emporkömmling ein in die Aufstellung der bösesten Bösewichte der Film- und Literaturgeschichte: Sauron, Voldemort, Darth Vader, Gargamel, Biff Tannen. Und dann gewinnt er auch noch, Biff Tannen hat nie gewonnen! Mit rasendem Pressing und fixem Umschaltspiel raubte RB dem Mitfavoriten aus Dortmund den Nerv. "Die sind gerannt wie die Hasen", sagte Marcel Schmelzer, noch immer keuchend, nach dem Spiel. Eine Minute vor Schluss passte der eingewechselte 15-Millionen-Mann Oliver Burke auf den ebenfalls eingewechselten 15-Millionen-Mann Naby Keita, 1:0, vorbei. Keine schlechten Summen für einen Aufsteiger, aber was kann RB dafür, wenn Dortmunds Neuzugänge Schürrle (30 Millionen), Götze (22 Millionen) und Dembélé (15 Millionen) das Tor nicht treffen?

Man muss das Projekt in Leipzig nicht toll finden, allein schon weil sie dort immer selbst von einem Projekt reden und Projekt eher nach BWL-Erstsemesterparty oder Baumarktwerbung klingt als nach Fußball. Und weil Ralf Rangnick diese streberhafte Unentspanntheit ausstrahlt. Aber vielleicht sollten sich alle mal ein wenig beruhigen. RB gegen den BVB? Geld gegen Liebe? Das stimmt halt nicht, weil auch der BVB Geld hat, und das nicht zu knapp, und auch in Leipzig Liebe waltet. Dafür musste man nur einmal am Samstag ins Stadion hineinhören. Wenn das künstliche Stimmung war, würde man gerne mal echte hören. Das Leipziger Publikum war nach 22 Jahren ohne Bundesliga jedenfalls ausgedörrt, da saufen sie halt auch die Jauche aus Österreich. Das Umfeld mag künstlich bis zum Erbrechen sein. Was zählt, sind die Emotionen, und die sind echt. Kein Leipziger wird nach dem Spiel nach Hause gegangen sein und von Brause geschwärmt haben, von diesem Moment in der 89. dafür umso mehr. Eigentlich ein schönes Zeichen: Der Zauber des Fußballs ist stärker als die, die ihn für sich vereinnahmen wollen. Und in der Bundesliga ist es ohnehin wie im Märchen. Ohne das Böse wüsste gar niemand, wer die Guten sind. Ohne das Böse wäre es irgendwie langweilig.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Ein 0:0 gab es an diesem Spieltag. Beteiligt waren mal wieder die Nullnummernkönige aus Köln. Es war das vierzehnte 0:0 seit dem Aufstieg vor zwei Jahren. Man muss den Kölnern allerdings zugutehalten, dass sie in Wolfsburg durchaus gewillt waren, Tore zu schießen. Als Spaßbremse allerdings entpuppte sich der VfL-Keeper Koen Casteels, der einige Bälle wie ein Eishockeytorwart aus dem Tor bugsierte. Auf der anderen Seite gab Mario Gomez sein Bundesliga-Comeback. Nennen wir es: glücklos. "Er hat gespielt", sagte Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking nach dem Spiel.



Wer stand im Blickpunkt?

Joker ist englisch und steht für Spaßmacher. Beim Kartenspiel klappt das, weil man mit dem Joker machen kann, was man will. Auch im Fußball sorgt der Joker für allerhand Heiterkeit, wenn er, der Eingewechselte, denn trifft. Bevor wir uns nun fragen, ob ein Joker, der nicht trifft, eigentlich auch ein Joker ist oder nur ein gewöhnlicher eingewechselter Spieler, konzentrieren wir uns darauf: Es war das Wochenende der Joker. Acht Treffer steuerten die Eingewechselten an diesem Spieltag bei, allesamt entschieden sie ihre Spiele. Burke und Keita aus Leipzig wurden schon erwähnt. Dazu kam Darmstadts Sandro Sirigu, der in der letzten Minute mit einer verunglückten Flanke das Hessenderby entschied. Nils Petersen, in Rio noch mit Tränen in den Augen, legte seinen Freiburgern gegen Gladbach ein Tor vor und machte eines selbst. Julian Schieber entschied Herthas Sieg in Ingolstadt. Bayerns Joshua Kimmich machte gegen Schalke den Sack zu. Und Leverkusens Finne Joel Pohjanpalo, dessen Nachname klingt wie eine Mischung aus einer südostasiatischen Zitrusfrucht und einem mexikanischen Badeort, traf nach seiner Einwechslung gegen den HSV gleich dreimal und führt nun mit Robert Lewandowsk die Torjägerliste an. Wir kramen unser ganzes Finnisch hervor und gratulieren mit einem herzlichen: Nokia!