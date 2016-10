Schon am Donnerstag hatte David Johnson seinen Auftritt. Eigentlich war der US-Amerikaner nur als Zuschauer in den Hazeltine National Golf Club nach Minnesota gekommen. Es liefen die Trainingsrunden vor dem Ryder Cup, dem wohl bekanntesten und ganz sicher emotionalsten Golfturnier der Welt. Zusammen mit vielen anderen Neugierigen lachte er über das europäische Team, das diesen Put einfach nicht einlochen wollte. Den würde selbst er ja machen, schrie Johnson irgendwann aus der Menge heraus, woraufhin er von den Profigolfern aufs Grün gebeten wurde. Sollte er es eben selbst probieren. Johnson nahm Maß – und traf. Die Menge schrie. Den Europäern hat es der Jedermann aus einem Kaff in North Dakota gezeigt.

Wie bei anderen großen Sportereignissen der Welt wird auch beim Ryder Cup mit Patriotismus und Zugehörigkeit gespielt, aber hier ist etwas besonders. Es spielt die USA gegen eine Europaauswahl. Der Ryder Cup ist damit das einzig bedeutende Turnier, bei der eine gesamteuropäische Mannschaft antritt. Während bei einer Fußball-WM oder Olympischen Spielen stets die einzelnen Länder um nationalen Ruhm und Ehre wetteifern, tut sich hier ein ganzer Kontinent zusammen. Ein Kontinent, der derzeit so zerfleddert dasteht wie lange nicht mehr. Über dem Golfkurs flattert die Europafahne, das EU-Blau und die goldenen Sternen prangen auf dem Outfit der Golfer. Auch Beethovens neunte Sinfonie, die Ode an die Freude, ist zu hören, die Europahymne.

Die Konstellation funktioniert. Der Ryder Cup bewegt wie kein anderes Golfturnier. Es geht laut zu. 150.000 Zuschauer werden am Wochenende erwartet. Und es wird wieder eine für das immer noch noble Golf eher untypische Fußballatmosphäre herrschen. Mit Sprechchören, mit Fans in Teamklamotten und schrägen Verkleidungen.



© Jakob Börner Christian Spiller Ressortverantwortlicher im Ressort Sport, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

"Dumme, fette Bastarde"

Manchmal wurde es in der Vergangenheit so rabiat, dass manch altgedientem Golfer vor Schreck der Schläger aus der Hand fallen würde. 1999 stürmten US-Fans schon vor dem letzten Put der Europäer das Grün und provozierten einen Fehlschlag. In diesem Jahr machte sich der Bruder des britischen Ryder-Cup-Neulings Danny Willett in seinem Blog über die amerikanischen Fans lustig. Das seien "mit Kuchenteig und schäbigem Bier vollgestopfte Nervensägen" und "dumme, fette Bastarde". Die Reaktionen der US-Fans am Wochenende werden sicherlich nicht auf sich warten lassen.



Wenn so viel los ist, werden andere Sportarten natürlich neugierig und fragen sich, ob sie das Konzept nicht auch auf sich selbst übertragen können. Seit dem Jahr 2000 gibt es den Weber Cup, ein Bowlingturnier, in dem die Europäer die Amerikaner mittlerweile auch dominieren. Ab 2017 werden die besten Tennisspieler Europas gegen den Rest der Welt antreten. Auch im Tischtennis gibt es ein Europateam, das es regelmäßig mit Asien aufnimmt.



Und erst in der Nacht zum Freitag ging ein neugeschaffenes und hochklassig besetztes Eishockeyturnier zu Ende, der World Cup of Hockey. Neben den USA, Kanada, Schweden, Finnland, Tschechien und Russland nahm auch ein kanadisch-amerikanisches U23-Team und eine Art Rest-Europa-Auswahl teil. Darin: Franzosen, Dänen, Schweizer, Slowaken, ein Norweger und sechs Deutsche. Die zusammengewürfelte Mannschaft schaffte es völlig überraschend bis in die Finalrunde und unterlag dort dem Gastgeber Kanada knapp und dramatisch.