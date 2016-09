Straßenbahnen dienen an Bundesliga-Spieltagen als hervorragende Stimmungsindikatoren. Meinungen werden ausgetauscht, man beleidigt sich und man trinkt dabei. Man geht anderen auch auf die Nerven. Wie in den Kommentarspalten bei Facebook, nur ist es in der Straßenbahn lauter, und es stinkt. Besonders interessant sind diese Fahrten auf Schalke, dort war bislang immer entweder alles suppa, oder alles kacke, je nach Spiel.

Doch es änderst sich gerade etwas, es kommen sachliche Zwischentöne dazu. Für Schalke ein Riesenschritt. Am Freitag war das erste Heimspiel der Saison, der FC Bayern war zu Gast. Und damit auch die erste Bahnfahrt in der Gelsenkirchener Tram. Es gibt eingefleischte Schalker, die seit Jahren an diesem Tag andere Termine haben, um die Stimmung über dem Nullpunkt zu halten. Das nach der 0:2-Niederlage in der Bahn eine für Schalke verdächtig zufriedene Stimmung herrschte, sagt vieles über dieses Spiel und die kommenden Wochen.

Es war eine typische Begegnung am Anfang der Saison, jedoch mit überraschenden Folgen: Der Tabellenführer ist nicht so gut wie man dachte und der Vorletzte gab der Liga die Hoffnung auf schlagbare Bayern zurück.

Schalke ärgerte die Bayern trotzdem

Schalke ist der Verein, der den größten Umbruch erlebt hat. Es kamen Neuzugänge für fast alle wichtigen Positionen, an der Seitenlinie steht mit Markus Weinzierl ein neuer Trainer und auf der Tribüne beobachtet Christian Heidel als neuer Manager das Team. Eigentlich zu viel Veränderung, um am zweiten Spieltag gegen Bayern gut auszusehen. Und auf Schalke ist ohnehin immer viel Aufruhr.

Schalke ärgerte die Bayern trotzdem, obwohl sie kaum ihre Namen untereinander kennen. Fünf Neuzugänge rannten über den Platz: Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Abdul Rahman Baba, Benjamin Stambouli und Naldo. Hinzu kam Matja Nastasic, der nach 13 Monaten Verletzung zum ersten Mal wieder auflief und später noch Breel Embolo, Schalkes 22-Millionen-Euro-Stürmer.

Wenn Markus Weinzierl derzeit auf dem Trainingsplatz Anweisungen geben möchte, bräuchte er fünf Übersetzer. Für den Ukrainer Konoplyanka, der vor kurzem aus Sevilla kam, übersetzt Benedikt Höwedes dem Argentinier Franco di Santo auf Englisch, der wiederum auf Spanisch dann für Konoplyanka. Man bemerkte davon nicht viel. Diese Erasmus-Mannschaft machte den Bayern das Leben schwer.

"Wir sahen 80 Minuten gut aus", sagte Weinzierl, und er hatte Recht. Baba, der von Chelsea geliehene Linksverteidiger, brach in der 36. Minute gegen vier Bayern auf links durch und brachte einen anderen Neuen, Konoplyanka, in Stellung. Der wurde von Hummels abgegrätscht, Elfmeter hätte man dafür auch geben könne. Kein Pfiff, aber es ging so weiter: Klaas-Jan Huntelaar traf in der 56. Minute die Latte. In der Abwehr grätschten Benedikt Höwedes, Naldo und Nastasic fast alles weg, sodass auch das Publikum bemerkte, das hier heute etwas möglich ist.