Angelique Kerber ist zum ersten Mal in ihrer Karriere in das Finale der US Open eingezogen. Dadurch rückte sie auch als erste deutsche Tennisspielerin nach Steffi Graf an die Spitze der Weltrangliste.



Die 28-Jährige aus Kiel gewann am Donnerstag im Halbfinale gegen die Dänin Caroline Wozniacki mit 6:4 und 6:3. Durch das Halbfinalaus von Serena Williams löst Kerber die 22-malige Grand-Slam-Siegerin aus den USA als Weltranglistenführende ab. "Das ist einfach unglaublich. Es ist ein großartiger Tag. Hier zum ersten Mal im Finale zu stehen und die Nummer eins der Welt zu sein, klingt toll", sagte Kerber. "Die erste Deutsche seit Steffi zu sein, ist fantastisch. Ich denke, sie ist stolz auf mich."

Im Finale trifft Kerber am Samstag auf die Tschechin Karolína Plíšková. Es ist Kerbers drittes Grand-Slam-Endspiel in diesem Jahr. "Ich konzentriere mich jetzt nur auf das Match, dann sehen wir weiter", sagte Kerber, als sie kurz vor ihrem Halbfinale gegen die Dänin Caroline Wozniacki vom TV-Sender ESPN interviewt wurde.

Serena Williams haderte mit ihrer Niederlage: "Heute hat nicht viel richtig gut geklappt. Ich habe viele Fehler gemacht und nicht so gut gespielt wie zuvor." Die 34-Jährige hätte das Endspiel erreichen müssen, um eine Chance auf die Verteidigung ihrer Führung in der Weltrangliste zu haben. "Ich rede jetzt nicht über die Nummer eins", sagte die leicht am Knie verletzte Williams.



Auch der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker gratulierte Angelique Kerber auf Twitter zum Sprung an die Spitze. Mit Blick auf das US-Open-Finale feuerte Becker Kerber an, sich jetzt nicht zufriedenzugeben.

Ich gratuliere der neuen Nr.#1 @AngeliqueKerber !!!

Meine größte Wertschätzung ....aber Samstag wird auf Sieg gespielt !!! — Boris Becker (@TheBorisBecker) 9. September 2016

Ohne Satzverlust Finale erreicht

Kerber hatte die Fragen nach der Chance auf Platz eins im Branchenranking zuletzt immer wieder von sich gewiesen. "Wenn es so kommt, wäre das unglaublich", hatte die Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele von Rio gesagt. "Ich konzentriere mich hier jetzt nicht auf die Nummer eins, sondern auf Matches, die ich gewinnen möchte. Ich fühle mich gut. Schauen wir mal, was die nächsten Tage und Wochen so bringen", sagte sie nach ihrem Achtelfinaleinzug.

Nun hat sie ohne Satzverlust das Endspiel in Flushing Meadows erreicht. Im Achtelfinale gegen die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitová, im Viertelfinale gegen die Vorjahresfinalistin Roberta Vinci und jetzt in der Vorschlussrunde gegen die ehemalige Weltranglistenerste Wozniacki zeigte Kerber Weltklasseleistungen.



2011 begann mit dem überraschenden Halbfinaleinzug in New York Kerbers Aufstieg. Fünf Jahre später krönt sie eine herausragende Saison: Bei den Australian Open kürte sich Kerber zur ersten deutschen Grand-Slam-Siegerin seit Steffi Graf 1999, trat beeindruckend in ihrem ersten Wimbledonfinale auf und verlor nur knapp gegen Williams. In Rio verspielte sie zwar Olympiagold gegen den Tennisnobody Monica Puig aus Puerto Rico, unterstrich aber ihre Reife und mentale Stärke. Kurz vor den US Open hatte sie beim WTA-Turnier in Cincinnati bereits die Chance auf Platz eins im Ranking, unterlag aber Plíšková.

Nur Steffi Graf war vor Kerber als deutsche Tennisspielerin die weltweite Nummer eins. 377 Wochen lang führte Graf die Wertung an, am 31. März 1991 verlor sie die Position an die Schweizerin Martina Hingis. Williams stand insgesamt 309 Wochen auf Platz eins, zuletzt egalisierte sie mit 186 Wochen am Stück den Rekord von Graf.