Frage: Thomas Röhler, sind Sie schon einmal im Berliner Olympiastadion angetreten?

Thomas Röhler: Bis jetzt erst einmal. Das war 2008 bei den deutschen U-18-Meisterschaften, allerdings war ich damals noch Dreispringer. Ich bin Achter geworden, das war für mich ein schöner Erfolg.

Frage: Am Samstag kehren Sie beim Istaf nun in ganz anderer Rolle zurück – als Olympiasieger im Speerwurf.

Röhler: Wirklich verarbeiten konnte ich meinen Olympiasieg noch nicht, das wird noch eine Weile dauern. Aber wenn man auf meinen Weg zurückblickt, könnte man sagen: Hat alles gut geklappt, wenn es denn von Anfang an so geplant gewesen wäre.

Frage: Wie ist aus dem Dreispringer der Speerwerfer Thomas Röhler geworden?

Röhler: Es war eine gemischte Entscheidung. Zunächst gab es die strukturelle Komponente: Die Stelle meiner Sprungtrainerin wurde einfach nicht verlängert. Ich habe aber auch angefangen, mich selbst zu hinterfragen: Was macht dir eigentlich am meisten Spaß in der Leichtathletik? Ich hatte schon immer große Freude daran, alles Mögliche zu werfen, Bälle und so weiter. So bin ich dann in eine Wurftrainingsgruppe gekommen.

Frage: Und dann ging alles ganz schnell?

Röhler: Relativ schnell. Erst kamen technische Verbesserungen, dann habe ich an Kraft zugelegt. Es sind aber vor allen Dingen die kleinen Stellschrauben in der Wurftechnik, die den Speer wesentlich weiter fliegen lassen. Am Anfang sind dadurch recht große Leistungssprünge möglich, später wird es dann schwieriger.

Frage: In Rio haben Sie sich auch akribisch auf das olympische Finale vorbereitet: Sie haben Fotos vom Stadioninnenraum gemacht und sich dann einen bestimmten Punkt ausgesucht, den Sie im Wettkampf anvisieren wollten, um den Speer auf die optimale Flugbahn zu schicken. Werden Sie das in Berlin auch so machen?

Röhler: Ich war ja schon mal im Stadion – ich weiß also, wie es aussieht und worauf ich mich ungefähr einlasse. Beim Einwerfen werde ich mir mit Sicherheit wieder meinen Anvisierungspunkt suchen. Das geht relativ schnell. Es ist ja nicht nur in Berlin so, dass ich mal in einem neuen Stadion bin, das kommt ja auch bei anderen Meetings vor.

Frage: In den vergangenen Tagen mussten Sie sich auf viele neue Stadien einstellen, seit dem Olympiasieg sind Sie ständig unterwegs.

Röhler: Es waren hektische Wochen, das stimmt. Nach der Rückkehr aus Brasilien war ich zu Hause in Jena, von dort ging es zum Diamond-League-Meeting nach Paris, dann kurz wieder nach Jena, dann nach Zürich, wo ich am Donnerstag leider den Gesamtsieg in der Diamond League ganz knapp verpasst habe.