Es sind verseuchte Zeiten. In Russland betrügt der Sport auf Befehl des Kreml. In Rio durften russische Leichtathleten nicht mitmachen, bei den Paralympics war die komplette Nation ausgeschlossen. Es gibt Gerüchte, dass chinesische und russische Athleten inzwischen in Flugzeugen und auf Schiffen trainieren, exterritorial sozusagen, um sich Kontrolleuren zu entziehen. Und der Skiverband Thüringens setzt Ulrich Wehling als neuen Geschäftsführer ein, er war Teil des kriminellen Zwangsdopings der DDR.

Doping ist immer ein Thema, doch nun erlebt man eine Hochphase. Ausgerechnet jetzt zieht sich Adidas aus dem Kampf gegen Doping zurück. Einer der ganz großen Sponsoren im Weltsport wird seinen Vertrag mit der Nationalen Anti Doping Agentur (Nada) über 2016 hinaus nicht verlängern. Das ist fatal.

Die chronisch unterfinanzierte Nada hat ein Jahresbudget von 9,2 Millionen Euro, für die sind 300.000 Euro, so hoch ist der Vertrag dotiert, viel Geld. Für Adidas sind es Peanuts. Mehr als das 500-Fache überweist das Unternehmen jährlich allein an seine beiden größten Vereine, Manchester United und Bayern München. Und vielleicht landen die 300.000 Euro jetzt auch noch bei Messi.



Die Nada wird nun nicht weniger kontrollieren, wohl auch keine Mitarbeiter entlassen, bloß ein paar PR-Maßnahmen fallen weg. Doch der Rückzug des Sportlobbyisten mit den drei Streifen schadet ihr symbolisch und politisch. Gerade jetzt hätte sie Unterstützung gebraucht. Sie ist erstmals dabei, Profil zu entwickeln. Den IOC-Präsidenten und ehemaligen Adidas-Mitarbeiter Thomas Bach hat sie für seine Weigerung kritisiert, Russland komplett von Olympia auszuschließen.

Es entspricht auch nicht moderner Unternehmensführung, wenn Fragen nach gesellschaftlicher Verantwortung strategischen und ökonomischen völlig untergeordnet werden. Die Dopingjagd ist offenbar nicht sexy genug für die Lifestylemarke Adidas. Auch nach dem Wechsel an der Spitze von Herbert Hainer zu Kasper Rorsted setzen die Herzogenauracher immer weniger auf nationale und regionale Marken und Vereine, sondern auf internationale Brands. Manchester statt Leverkusen. Nebenbei gesagt, die 300.000 Euro waren keine Spende an die Nada, sondern es gab Gegenleistungen, etwa PR-Maßnahmen, von denen Adidas profitierte.

Doch es geht nicht nur um Adidas. Auch andere sind gefragt, vor allem die Unternehmen, die mit dem Sport viel verdienen und deshalb von Sportlern Erfolge verlangen. Adidas erhält nun die Negativ-PR, doch immerhin war der Konzern der letzte verbliebene Nada-Sponsor aus der Wirtschaft. Nun bleibt der faire Sport immer mehr die Sache des deutschen Steuerzahlers. In Frankreich hingegen engagieren sich auch Unternehmen. Der deutschen Wirtschaft ist er egal. Ihr sind die Wünsche und Ziele der sauberen Athleten keinen Cent wert.