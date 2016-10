Inhalt Seite 1 — Wir sollen Red Bull Leipzig gut finden Seite 2 — Hamburger Halloween Auf einer Seite lesen

Wer spielte wie gegen wen?

Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt 0:0

FC Augsburg – FC Bayern München 1:3

Werder Bremen – SC Freiburg 1:3

SV Darmstadt 98 – RB Leipzig 0:2

FSV Mainz 05 – FC Ingolstadt 2:0

VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen 1:2

Borussia Dortmund – FC Schalke 04 0:0

TSG Hoffenheim – Hertha BSC 1:0

1. FC Köln – Hamburger SV 3:0

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Augsburg gegen Bayern. Der FCA-Trainer Dirk Schuster war als Spieler ein Eisenfuß. Nach dieser 1:3-Niederlage fragte man sich, was er über seine Abwehrspieler denkt, die gegnerische Stürmer trotz eigener Überzahl derart unbeaufsichtigt aufs Tor schießen ließen. Robert Lewandowski und Arjen Robben, die bislang ein eher angespanntes Verhältnis hatten, tobten sich besonders aus: Lewandowski fand in der Vergangenheit nicht immer gut, wie Robben seine Rolle als Flügelstürmer taktisch ausfüllte. Der Mittelstürmer hatte sich mehr Unterstützung für Tore gewünscht. Dieses Mal konnte er sich nicht beschweren. In Augsburg zerlegte das Tandem die komplette Abwehr des Gegners, alle drei Tore der Bayern waren Koproduktionen der beiden, beim dritten half wenigstens noch der Augsburger Gojko Kačar mit einem Fehlpass. In der Bundesliga genügt Konterfußball: mehr als zwei Stürmer muss man nicht nach vorne schicken, um Tore zu schießen. Und man kann mit alten Herren siegen. Die Startelf der Bayern war im Schnitt fast 29 Jahre alt. Robben, der bald 33 wird, darf jetzt sogar auf eine Vertragsverlängerung hoffen. "Wenn es so weit ist, verkünden wir es, aber ein bisschen Geduld noch", bat Karl-Heinz Rummenigge nach dem Spiel. Und noch etwas spricht für die Bayern: Verfolgt werden sie von Leipzig und Hoffenheim, also Dietrich Mateschitz und Dietmar Hopp. Den Bayernhassern fällt es immer schwerer: Wem sollen sie die Daumen drücken? Da hat ja selbst die US-Wahl mehr brauchbare Alternativen zu bieten.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Dortmund gegen Schalke, formerly known as Revierderby. Die erste Halbzeit des 0:0 war zum Einschlafen, Dortmund schoss 45 Minuten lang nicht aufs Tor. Nur der kleiderschrankbreite Sead Kolašinac grätschte für Schalke etwas Zunder in die Partie und hatte Glück, ohne Karte davon gekommen zu sein. Ein echter Männerfußballer eben. Die zweite Halbzeit wurde zwar besser, der BVB war ein paar Mal gefährlich und gefällig im Strafraum, doch sucht er nach wie vor nach seiner Stärke. Das 0:0 war das vierte sieglose Bundesligaspiel in Serie, im Oktober gewann der BVB gar nicht. Weil zuletzt seine Abwehr so schwach war, verordnete Trainer Thomas Tuchel seinem Team eine defensivere Spielweise. Dadurch fehlte aber die Power nach vorn. Ein Spitzenteam sollte eigentlich beides können: angreifen und verteidigen. Klar, Dortmund leidet dauerhaft unter den vielen Verletzungen. Man hat aber auch das Gefühl, dass Tuchel keine Stammelf und keine Hierarchie wachsen lassen will. Das führt dazu, dass Mario Götze als Wortführer des Teams auftrat. "Ich bin nicht zufrieden, es fühlt sich nicht gut an", sagte der Rückkehrer. Schalke hat sich zwar nach einem miserablen Saisonstart gefangen, in der zweiten Halbzeit spielte die Elf aber keinen einzigen Konter zu Ende. Sie verteidigte nur. Im Endeffekt: zu wenig für zwei Champions-League-Kandidaten. Das musste dann der verletzte Marco Reus dem Sky-Kommentator erstmal erklären.



Das Problem mit dem Sportjournalismus hier am Beispiel @woodyinho und Kommentator @WolffFuss in der Derby HZ. #bvbs04 pic.twitter.com/J8hYDvNuOS — Pascal Szewczyk (@derPepo) 29. Oktober 2016

Wer stand im Blickpunkt?

Bayer Leverkusens dieses Mal nicht bus- sondern tribünenhockender Trainer Roger Schmidt. Beim 2:1 gegen den VfL Wolfsburg saß der Wiederholungstäter den zweiten Teil seiner Innenraumsperre ab. Obwohl er sich eigentlich bis 30 Minuten vor dem Anpfiff bei seiner Mannschaft aufhalten hätte dürfen, verweigerten ihm Ordner des VfL schon 90 Minuten vor Spielbeginn den Zutritt zum Innenraum – und das in Wolfsburg, wo sie sich sonst herzlich über jeden freuen, der kommt. Auf dem Platz ging es zunächst schlecht weiter: Früh führte Wolfsburg, zudem hätte Mario Gómez beinahe wieder ein Tor geschossen. Schmidt, der von seinem Chef Rudi Völler schon mal stärkere Rückendeckung erhalten hatte als zuletzt, schien nach dem Pokalspiel bei den Sportfreunden Lotte die womöglich letzte Chance zu verspielen. In der Schlussphase drehten die Leverkusener aber das Spiel. Die vom Trainer in die Startelf rotierten Admir Mehmedi und Tin Jedvaj schossen die Tore unter freundlicher Beobachtung der Wolfsburger Abwehr. Da protestierte nach dem Spiel das Wolfsburger Publikum. "Scheiß Millionäre", skandierten die aufgebrachten VW-Ingenieure vor dem Stadion und blockierten die Auffahrt der Spieler. Wir helfen mit konstruktiven Vorschlägen. Gern geschehen.