Borussia Dortmund hat sich im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga ein Remis gegen Hertha BSC erkämpft. Das Team von Trainer Thomas Tuchel kam am Freitagabend in Dortmund zu einem 1:1 (0:0) gegen die Berliner, die mit dem Punkt den zweiten Platz hinter dem FC Bayern behaupten.



Der Schweizer Valentin Stocker brachte die Gäste in der 51. Minute in Führung, Pierre-Emerick Aubameyang glich in der 80. Minute aus. Kurz zuvor hatte der Gabuner einen Foulelfmeter verschossen (77.). Dortmunds Emre Mor (84.) und Berlins Stocker (90.) sahen noch jeweils die Rote Karte.



Tuchel hatte mit der drittjüngsten Startelf in der Bundesliga-Geschichte des BVB begonnen. Die Stammkräfte Sokratis, Raphael Guerreiro und Lukasz Piszczek waren allesamt verletzt von ihren Länderspielreisen zurückgekehrt und hatten die Verletztenliste des Vizemeisters damit auf zehn Spieler erhöht. Fünf Tage vor dem Champions-League-Spiel bei Sporting Lissabon verfing sich Tuchels Mannschaft im Anschluss weitestgehend im eigenen Ballbesitzspiel. Der BVB machte das Spiel, Hertha verteidigte kompakt.



Mit einem Doppelwechsel wollte Tuchel das langsame Offensivspiel seines Teams beleben. Für den schwachen Mario Götze kam Shinji Kagawa, für Sebastian Rode schickte er Ousmane Dembélé aufs Feld. Vor allem der 19 Jahre alte Dembélé war für Hertha kaum zu greifen. Einen Schuss des von Kagawa wehrte Genki Haraguchi im Strafraum mit dem Arm ab, was zum Elfmeter führte. Doch den schwach geschossenen Strafstoß wehrte Hertha-Torhüter Rune Jarstein ab.

