Der Hamburger SV hat bei der Heimpremiere von Trainer Markus Gisdol klar verloren. Durch das 0:3 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt bleibt die ideenlose Mannschaft des HSV auch nach acht Spieltagen sieglos und hat seit nun sechs Bundesliga-Spielen keinen Treffer erzielt.



Hamburgs Mittelfeldspieler Lewis Holtby (35. Minute) traf am Freitag nur ins eigene Netz und leitete damit den bitteren Fußballabend für den HSV ein. Nach einer Gelb-Roten Karte für den Hamburger Dennis Diekmeier (57.) sorgten Shani Tarashaj (60.) und Haris Seferović (69.) vor 52.258 Zuschauern mit ihren Treffern für den Frankfurter Sieg.



Die sportliche Krise des Tabellenvorletzten wird damit immer schlimmer. Die Eintracht verbesserte dagegen ihren ohnehin guten Saisonstart und rückte zumindest vorübergehend auf den vierten Tabellenplatz vor. Der HSV wurde dagegen schon in der zweiten Halbzeit ständig mit Pfiffen von den eigenen Fans begleitet.

Anstatt seines Teams schien vor allem Gisdol selbst von Beginn an besonders motiviert. Bei seinem ersten Spiel im Volksparkstadion als HSV-Coach wirkte der 47-Jährige über weite Strecken wie aufgedreht, gestikulierte am Spielfeldrand und versuchte, seine Mannschaft zu unterstützen. Seine Bemühungen übertrugen sich aber kaum auf seine Spieler. Der HSV agierte ideenlos und und forderte die Eintracht kaum. Die Gäste standen in der Defensive kompakt und hatten mit den zaghaften Angriffsversuchen der Hamburger keinerlei Probleme.