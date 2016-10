Bundestrainer Joachim Löw hat der Bild-Zeitungzufolge seinen Vertrag bis 2020 verlängert. Die letzten Details hätten der Trainer und der Deutsche Fußball-Bund am Freitag geklärt, schreibt die Zeitung. Die Entscheidung solle am Montag bekanntgegeben werden. Der DFB wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren.

Löws bisheriger Vertrag reicht bis zur WM 2018. DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte erst am Donnerstag in München noch einmal den Willen zur Verlängerung bekräftigt: "Ich habe immer gesagt, dass Joachim Löw der beste Trainer ist, den wir uns vorstellen können."

Nächstes Ziel: EM-Titel

Löw arbeitet seit 2004 beim DFB mit dem Nationalteam, zunächst als Assistent von Jürgen Klinsmann und seit 2006 als verantwortlicher Bundestrainer. Die bisherige Krönung erlebte Löw mit seinem Team beim WM-Titel 2014 in Brasilien. Nach der Final-Niederlage 2008 und dem Halbfinal-Ausscheiden 2012 und in diesem Sommer soll nun beim Multi-Gastgeberturnier in vier Jahren endlich auch wieder ein deutscher EM-Titel her.

Es sei für ihn kein Problem, ohne einen weiteren gültigen Vertrag in ein Turnier zu gehen, sagte Löw. In einer solchen Situation war er auch bei der Weltmeisterschaft 2010. Die Ungewissheit und die ständigen Reporterfragen vor und während des Turniers in Südafrika hatten jedoch alle Beteiligten seinerzeit im Nachhinein als belastend und kraftraubend bezeichnet.

Zuletzt hatte Löw auch eine Rückkehr als Vereinstrainer in Deutschland ausgeschlossen. "In der Bundesliga kenne ich alles", sagte der Ex-Coach des VfB Stuttgart und des Karlsruher SC. Allerdings erklärte er auch, dass ihn ein Job im Ausland zum gegebenen Zeitpunkt durchaus reizen könne.