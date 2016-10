Dynamo Dresden – Arminia Bielefeld: 1:0 (0:0)

Arminia Bielefeld hat als erstes Team das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Mit Interimstrainer Carsten Rump gewannen die Ostwestfalen am Dienstag in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Konkurrent Dynamo Dresden mit 1:0 (0:0). Vor 26.819 Zuschauern erzielte Christoph Hemlein nach einem Konter in der 66. Minute das entscheidende Tor. Dynamo hätte die Partie bereits in der ersten Halbzeit entscheiden müssen. Allein der frühere Bielefelder Pascal Testroet hatte vier klare Chancen, scheiterte jedoch entweder an Torhüter Wolfgang Hesl (5., 18., 21.) oder am Pfosten (45.+1).