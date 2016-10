Wenn in tausend Jahren Archäologen die Reste unserer Zivilisation zusammenklauben, um deren Reifegrad zu bestimmen, werden sie sich auch mit unseren Sportarten beschäftigen. Es gibt ja nur wenige Kulturmerkmale, an denen man besser sieht, was mit Menschen so los ist. "Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt". Schiller wusste Bescheid.

Bevor wir darüber nachdenken, was es zu bedeuten haben könnte, dass wir auf Biathlon, Darts oder ähnlichen Schabernack stehen oder gar selbst ausüben, blättern wir lieber in dem Buch des britischen Dokumentarfilmers Edward Brooke-Hitching. Der hat in seiner "Enzyklopädie der vergessenen Sportarten" die verschrobensten, nicht mehr existenten Sportarten zusammengetragen. Von A wie Aalziehen bis Z wie Zentrifugalkegeln.

Auch Telefonzellenstopfen, Hautziehen und Unblutiges Duellieren sind dabei. Ebenso Eselboxen, Ballonspringen oder Knochenwerfen. Der Autor fasst den Sportbegriff etwas weiter. Das Wort "Sport" stammt vom altfranzösischen "desporter", was wiederum "zerstreuen, vergnügen" bedeutet. Unter Sport, so der Autor, verstand man jahrhundertelang jede Art aktiven Zeitvertreibs, dem man sich zum Spaß hingibt. Heraus kam ein Potpourri an Vernügungen.



Edward Brooke-Hitching: Enzyklopädie der vergessenen Sportarten, Verlagsbuchhandlung Liebeskind, 200 Seiten, 29 Euro © Liebeskind

Heute, wo alle nur noch Fußball spielen und schauen, ist kaum vorstellbar, wie fantasievoll und abwechslungsreich Menschen einst ihre Freizeit gestaltet haben. Das drollige Büchlein sagt etwas aus über die Kraft und Vielfalt des Spiels. Und wie bekloppt die Menschheit schon immer war.

Beim Luftgolf spielten in den USA der zwanziger Jahre ein Pilot und ein Golfer zusammen. Der Pilot versuchte aus dem Flugzeug heraus im Sturzflug den Ball an jedem Loch möglichst gut zu platzieren, sodass der Golfer auf dem Grün leicht einlochen konnte. Beim Menschenangeln in Australien bekam ein Schwimmer einen Schultergurt umgeschnallt, an dem eine Angelleine befestigt war, die wiederum ein Angler in der Hand hielt. Der musste nun versuchen, den Schwimmer an Land zu hieven, was meistens misslang. Rätselhafterweise nur kurzzeitig populär war das Goldfischschlucken. Studenten in den USA überboten sich 1939 darin, die Fischchen herunterzuwürgen. Der Rekord soll bei 210 Tieren bestanden haben, dann verflüchtigte sich der Trend der überkorrekten öffentlichen Empörung wegen. Vielleicht lag es auch daran, dass die Fische noch lebten.



Überhaupt sagen die Sportarten viel über die Moralvorstellungen ihrer Zeit aus. Im Mittelalter gab es zum Beispiel den Kampf Mann gegen Frau, also nicht den alltäglichen. Laut überlieferten Bildertafeln musste der Mann dabei in einer Grube stehen, um seinen körperlichen Vorteil auszugleichen. Er war mit einem Schwert bewaffnet, die Frau mit etwas, was aussah wie ein in einen Schleier gewickelter Stein. Dann wurde fröhlich geschlagen und gewürgt, bis Blut floss. Es soll sich um einen Gerichtsstreit nach germanischem Brauch gehandelt haben, der zum Einsatz kam, um einen Ehestreit zu lösen, wenn alle juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft waren. Eine Anregung für experimentierfreudige Paartherapeuten.



Auch das Menschenwerfen erfreute sich eine Zeit lang in Deutschland außerordentlicher Beliebtheit. Beim Prellen, wie es auch genannt wurde, lag eine Person auf einem großen Tuch, das von 16 Männern gehalten wurde. Die spannten ruckartig das Tuch, wodurch der Geprellte in die Luft flog, was nicht so schlimm gewesen wäre, hätten sich auf dem Tuch nicht auch Steine, Holzscheite und ähnliche Sachen befunden, mit denen man nicht gerne zusammengestoßen wäre. Das Spiel war in ganz Europa populär, das berühmteste, wenn auch nur literarische, Opfer war Don Quijotes Gefährte Sancho Pancho.

Die Idee mit dem Tuch gefiel den Menschen damals. So entstand auch das Fuchsprellen. In einer Arena standen Männer und Frauen, die zwischen sich ein Stofftuch hielten. Sobald einer der vielen Füchse, die ebenfalls in die Arena gelassen wurde, auf das liegende Tuch trat, zogen sie es straff und warfen den Fuchs in die Luft. Gleiches geschah mit anderen Tieren. Wenn fertig gespielt war, wurden die verletzten Tiere "mit einem herzhaften Keulenschlag" erledigt. Manchmal waren die Männer als Helden oder Kobolde verkleidet, die Damen als Nymphen, Elfen oder Göttinnen. Selbst für die Tiere war noch bunter Stoff und Glitter übrig. Das Spiel war bei Hofe sehr beliebt. Friedrich August III., der Kurfürst von Sachsen und König von Polen, verursachte so allein im Verlauf des Jahres 1747 den Tod von 414 Füchsen, 281 Hasen, 39 Dachsen und einer Wildkatze. Der Kurfürst von Sachsen halt.