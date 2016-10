FK Krasnodar - FC Schalke 04 0:1 (0:1)



Der FC Schalke 04 gewann beim FK Krasnodar und verdarb mit dem 1:0 (1:0)-Erfolg dem russischen Team die Heimpremiere in der neuen Arena. Der Ukrainer Jewgeni Konopljanka (11. Minute) bescherte dem Team von Trainer Markus Weinzierl mit seinem ersten Pflichtspieltor für die Schalker den verdienten dritten Erfolg im dritten Spiel der Gruppe I. Mit dem Sieg im Top-Duell übernahm Schalke mit neun Punkten die Tabellenführung vor Kransodar (6 Punkte). In zwei Wochen kommt es in der Gelsenkirchener Arena zum Rückspiel.

Weinzierl ließ nach dem 1:1 in der Bundesliga gegen Augsburg kräftig rotieren, auch weil der schwer verletzte Breel Embolo (Sprunggelenkbruch) und Eric Maxim Choupo-Moting (Kniereizung) ausfielen. Sead Kolašinac, Nabil Bentaleb und Leon Goretzka hatten die Reise wegen leichter Blessuren erst gar nicht angetreten. So blieb die Schalker Startelf nur in der Abwehr und im Tor unverändert. Neu ins Team kamen Júnior Caiçara, Benjamin Stambouli, Dennis Aogo, Konopljanka sowie Max Meyer und Franco Di Santo, der den Vorzug vor Klaas-Jan Huntelaar erhielt.

Die Schalker begannen konzentriert und hatten durch Meyer bereits in der sechsten Minute die erste große Chance. Der Jung-Nationalspieler scheiterte allerdings aus fünf Metern an Krasnodars Torwart Stanislaw Krizjuk. Nur wenig später bejubelten die Schalker dann aber doch die Führung. Konopljanka traf ins lange Eck nach einem von Matija Nastasić gewonnenen Kopfball-Duell. Für den Ukrainer war es das erste Tor für den FC Schalke.

Ohne den verletzten Toptorjäger Fedor Smolow konnte das Team von Trainer Igor Schalimow zunächst wenig Torgefahr entwickeln. Vor allem in der ersten halben Stunde drängte Schalke den Tabellen-Sechsten der russischen Liga in die eigene Hälfte. Schalkes Torwart Ralf Fährmann hatte mit den Schüssen des Usbeken Odil Akhmedow (23./28.) keine Mühe.



Nach dem Wechsel wurde Krasnodar zwar stärker, allerdings hätte Di Santo (51.) fast für die Schalker erhöht, als er den zögerlichen Torhüter Krizjuk bedrängte. Im Gegenzug wäre Fährmann fast eine folgenschwerer Fehler unterlaufen, als er bei einem Klärungsversuch den Brasilianer Ari anschoss. Der Ball prallte jedoch von dessen Knie ins Toraus ab. Die Schlussphase überstand Schalke dann trotz zunehmenden Drucks schadlos.