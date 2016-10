Wer spielt wann gegen wen?

Hamburger SV – Eintracht Frankfurt (Freitag, 20:30 Uhr)

Hertha BSC – 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr)

Bayer Leverkusen – TSG Hoffenheim

FC Ingolstadt – Borussia Dortmund

SC Freiburg – FC Augsburg

SV Darmstadt 98 – VfL Wolfsburg

Bayern München – Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18:30 Uhr)

RB Leipzig – Werder Bremen (Sonntag, 15:30 Uhr)

Schalke 04 – Mainz 05 (Sonntag, 17:30 Uhr)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Berlin gegen Köln, das Spitzenspiel. Das ehemalige Mittelfeld ist die neue Bundesligaelite. Wir wollen mal nicht annehmen, dass das ein Hinweis auf die Qualität der Liga ist, sondern uns an Pál Dárdais Männerfußballern erfreuen. Die sind Tabellenvierter, haben alle Heimspiele gewonnen. Die Gegner vom Rhein stehen auf Platz zwei und sind seit fast einem halben Jahr ungeschlagen. Eine dieser beiden Serien wird zu Ende gehen, viel bemerkenswerter: Eine dieser Serien wird anhalten. Eine Berliner Niederlage würde eine weitere Kölner Blitztabellenführung bis zum Anpfiff des Bayernspiels bedeuten. Also für eine gute Stunde – genug, um den Dom zum Wackeln zu bringen (sonst muss das wieder eine U-Bahn übernehmen).

Großen Anteil am Erfolg hat Anthony Modeste, der sieben der zwölf Kölner Tore erzielt hat und die Torschützenliste anführt. Peter Stöger ist aber gewarnt: Der Franzose, seit drei Jahren in der Bundesliga, konnte seine Frühform bislang nie konservieren. Er schoss fast die Hälfte seiner Tore an den ersten acht Spieltagen, auf einen jeweils starken Saisonstart folgten neun (Saison 2013/14), zwölf (14/15) und acht Einsätze (15/16) am Stück, bei denen Modeste kein Treffer gelang. Daher haben die Kölner den Letten Artjoms Rudņevs verpflichtet. Der trifft nämlich im Winter. Mehr als die Hälfte seiner Tore schoss er von Januar bis März, wenn in Köln die fünfte Jahreszeit gefeiert wird. Sein wohl bisher bestes Bundesligaspiel, bei dem er den HSV mit zwei Toren zu einem 4:1 in Dortmund führte, fand an Karneval 2013 statt. Beim Effzeh setzt man auf Saisonarbeiter. In Köln weiß man: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Stürmer. Von wegen Narrenverein!

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Darmstadt gegen Wolfsburg. Man darf vom Duell zwischen der überraschend in der Liga gebliebenen Kämpfertruppe und dem irgendwo falsch abgebogenen DFB-Pokalsieger des vergangenen Jahres wohl nicht allzu viel erwarten. Nur Ingolstadt und der HSV holten im Kalenderjahr 2016 noch weniger Punkte. In Darmstadt hat man seit dem Abgang von Sandro Wagner den Eindruck, jedes Tor werde mit ungläubiger Begeisterung aufgenommen. Spieler und Trainer staunen dann noch mehr als wir Zuschauer.



In Wolfsburg wird seit einer ganzen Weile nichts mehr mit Begeisterung aufgenommen. Unter der Woche hat der Vielleicht-mehr-als-nur-Interimstrainer Valérien Ismaël, vor nicht langer Zeit in Nürnberg gescheitert, den Job von Dieter Hecking übernommen. Hecking hatte den Posten beim VfL nach Felix Magaths zweitem Abschied und einer Phase unter dem Vielleicht-mehr-als-nur-Interimstrainer Lorenz-Günther Köstner 2013 angetreten. Er führte sie von Platz 15 auf 11, in den folgenden Spielzeiten auf Platz 5 und 2, gewann den DFB-Pokal, wurde als Trainer des Jahres ausgezeichnet, für höhere Aufgaben gehandelt und trug für einen Abend eine Mütze mit der Aufschrift "King". Kevin de Bruyne reifte unter ihm zur Weltklasse, nach dem Abgang des Belgiers verabschiedete sich der Klub erst aus der Riege deutscher Spitzenklubs, dann von seinem Trainer.



Wer steht im Blickpunkt?

Borussia Mönchengladbach. In der Bundesliga liegt der Klub im Moment hinter der Spitzengruppe. Durch den 2:0-Sieg in Glasgow am Mittwoch hat er sich aber eine gute Chance erspielt, im internationalen Wettbewerb zu bleiben. André Schubert gelingt seit einem Jahr die Balance zwischen eigenen Ideen und denen seines Vorgängers Lucien Favre. Favre ist übrigens mit dem Tabellenführer OGC Nizza auf einem guten Weg, die bayernlike Herrschaft von Paris Saint-Germain in Frankreich zu beenden. Der PSG hatte im Sommer die Zusammenarbeit mit Laurent Blanc beendet, der in drei Spielzeiten zwar dreimal Meister wurde, es in der Champions League aber nie bis ins Finale schaffte. Das erinnert an den FC Bayern, der gegen Gladbach vor seiner bisher schwersten Aufgabe in der Bundesliga steht. Der Meister spielt seit einigen Wochen so, wie es von einem Team zu erwarten war, das vom besten Fußballtrainer der Welt verlassen wurde. Beim 4:1 gegen Eindhoven zeigte die Mannschaft zwar mehr Licht als zuletzt und nutzte die Schwächen des Gegners. Sie leistete sich aber auch eine lange nachlässige Phase. Eindhoven war trotz eines 0:2-Rückstands nahe am Ausgleich.