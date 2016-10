Wer spielte wie gegen wen?

Hamburger SV – Eintracht Frankfurt 0:3 (0:1)

FC Ingolstadt – Borussia Dortmund 3:3 (2:0)

Bayer Leverkusen – TSG Hoffenheim 0:3 (0:1)

SV Darmstadt 98 – VfL Wolfsburg 3:1 (1:0)

SC Freiburg – FC Augsburg 2:1 (0:0)

Hertha BSC – 1. FC Köln 2:1 (1:0)

FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach 2:0 (2:0)

RB Leipzig – Werder Bremen 3:1 (1:0)

FC Schalke 04 – FSV Mainz 05 3:0 (1:0)



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Leverkusen gegen Hoffenheim, das Duell zweier Kandidaten, die sich im Wettbewerb um Deutschlands progressivsten Trainer befinden. Der von Leverkusen hat einen unscheinbaren Namen und er kann freundlich reden. Doch rollt der Ball, verliert Herr Schmidt manchmal den Anstand, so auch diesmal. Als Hoffenheims Übungsleiter Julian Nagelsmann in der Coaching Zone nebenan ein Foul reklamierte, ging Schmidt auf ihn zu: "Was bist du denn für ein Spinner?! Halt doch einfach mal die Schnauze! Leck mich doch am Arsch, Mann!" Die Außenmikrofone lieferten brauchbares Material. Immer gut, wenn im Fernsehen mal die Wahrheit über das angeblich gute Verhältnis zwischen den Trainerkollegen zu hören und sehen ist. "Glaubst du, du hast den Fußball erfunden?" blaffte Schmidt Nagelsmann noch hinterher. Das war viel giftiger als Arsch und Spinner. Schmidt schloss wohl von sich auf andere. "Setz dich mal aufn Arsch!", schrie Schmidt auch noch. Das gab dann aber der Schiri Herrn Schmidt zu verstehen, natürlich höflicher. Er schickte ihn auf die Tribüne, da half auch der unscheinbare Name nicht mehr. Schmidt folgte – immerhin, muss man sagen. Bei einem ähnlichen Vorfall im Februar hatte er sich zunächst geweigert und eine Spielunterbrechung provoziert. Was auch daran lag, dass sich der damalige Schiri Felix Zwayer zu fein war, ihm den Platzverweis persönlich mitzuteilen. Bei anderen pocht Herr Schmidt nämlich auf Benimm.



Vergessen wurde ein wenig die sportliche Leistung des Trainers Schmidt. Das 0:3 war Leverkusens vierte Niederlage im achten Spiel. Ok, nach fünf Minuten geriet seine Elf wegen der roten Karte von Kevin Volland in Unterzahl. Aber das alleine konnte nicht erklären, warum seine Abwehr so orientierungs- und sein Mittelfeldfeld mit Kevin Kampl und Julian Baumgartlinger so kopflos wirkten. Nagelsmanns Elf gewann easy und rückte, ungeschlagen, auf den vierten Platz vor, sechs Punkte vor Leverkusen. Als Sieger ging der gut 20 Jahre jüngere Trainer nach dem Spiel vom Feld. "Ich will das nicht auf die Goldwaage legen", sagte Nagelsmann über Schmidt, der sich entschuldigte. "So etwas passiert in der Hitze des Gefechts. Das ist schon wieder abgehakt."





Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Hamburg gegen Frankfurt. "Der Verein greift wieder oben an", betitelte die Morgenpost das HSV-Sonderheft im Juli. Nun: Seit diesem Spieltag ist der Club Letzter. Gegen die Fastabsteiger aus der Vorsaison ging für den HSV wieder nix. Kaum ein Schuss, die Elf ist nun sechs Spiele ohne Tor. Der Höhepunkt: Lewis Holtby verlor vor dem 0:1 den Ball und grätschte ihn dann ins eigene Netz. Ein Trainer ist schon entlassen, der Neue, Markus Gisdol, kämpft gegen erste Verzweiflungserscheinungen. Der teuer verstärkte Verein mit der großen Geschichte steckt wieder im Abstiegskampf. Das einzige, was an diesem Freitag an früher bessere Zeiten erinnerte, war eine Papierkugel, über die ein Ball versprang. Das Abendblatt schrieb vom "schlechtesten HSV aller Zeiten". Das will ja wirklich was heißen in Hamburg. In Hamburg kursiert ein Gag: Die HSV-Spieler besuchten ein Flüchtlingsheim. Es war erschütternd, in so viele hoffnungslose, verunsicherte Gesichter zu blicken", sagte Ibrahim, 15, aus Damaskus.

Wer stand im Blickpunkt?

Die, die hinter Bayern stehen. RB stieg nach einem 3:1-Kampf gegen Bremen stolz und staunend auf den zweiten Rang. Leipzigs bester Techniker Naby Keïta, der kürzlich von der Geschäftsstelle Salzburg kam, brachte seine Elf mit zwei Treffern nach vorne. Der Joker Davie Selke machte mit einem empty net goal alles klar. Und Berlin traf auf Köln. Die Hertha hatte alle Heimspiele gewonnen, Köln war noch unbesiegt gewesen. Welche Serie würde reißen? Und welche halten? Es siegte die Hertha, auch weil der FC in der Schlussphase innerhalb von Sekunden Pfosten und Latte traf. In Berlin interessieren sich plötzlich Leute für die Hertha, trotz Herbstwetter kamen mehr als 60.000 Zuschauer ins Olympiastadion.