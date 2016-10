Man muss es sich nur an einem lauen Abend in Berlin angucken: Es bilden sich an Betonplatten manchmal Warteschlangen. Millionen von Hobbyspielern gehen in den deutschen Parks an die Platten, mit der PingPongMap kann man Tische in seiner Nachbarschaft finden. Tischtennis ist das Feierabendspiel dieser Zeit. Doch wer unter der Sonne ein Match spielt, wird das, was er macht, kaum mit den Ballwechseln der Profis vergleichen. Die sind oft so rasant, dass sie virale Internethits werden. Auch die dauernde Rotation der Bälle bei den Profis, der Spin, ist als Laie kaum zu erkennen. Dadurch wird das Gefühl, den Sport der Profis ohnehin nie erlernen zu können, noch bestärkt. Dann lieber Rundlauf. Das ist aber kein Tischtennis.

"Es fehlt auch ein bisschen der Respekt vor dem was wir machen", sagt Markus Thies, Betreiber einer großen deutschen Tischtennisseite. Der Sport schafft es nicht, die Begeisterung der Hobbyspieler in einen Boom zu verwandeln, die Feierabendspieler in einen Verein zu locken. Wer im Park mit Bier in der Hand spielt, tauscht das ungern gegen Neonlicht, Hallenluft und stundenlanges Autobahnfahren zu Auswärtsspielen. Tischtennis ist nicht sexy, Tischtennis ist schlangengrün. So wie die Plastikaufsteller, welche die Platten in einer Halle voneinander trennen.

Die Sache mit dem Image ist ernst, Tischtennis ist bedroht. Immer weniger wollen professionell spielen, die sinkenden Zahlen halten schon eine ganze Weile lang an. 2002 waren es noch fast 700.000 Spieler, nun sind es noch 570.000. Zwar sorgte das WM-Gold von Jörg Rosskopf und Steffen Fetzner 1989 in Dortmund für einen kleinen Boom, aus Ping Pong wurde Tischtennis und der damalige Vorsitzende des Tischtennis-Verbandes, Hans Wilhelm Gäb, modernisierte den Verband.

Doch man muss differenzieren. Tischtennis wird in Deutschland heute auf drei Arten gespielt: Es gibt den Leistungssport, den mit Timo Boll, Weltmeisterschaften und einer Bundesliga. Man kämpft um den Anschluss. Zwar gab es erst in Rio Bronze im Teamwettbewerb. Doch vor der EM in Ungarn, die noch bis Sonntag stattfindet, sagt Timo Boll: "Auf mich würde ich nicht wetten." Den zweiten Platz in der Weltrangliste verlor Deutschland vor kurzem an die Japaner. Noch spielen Boll und Ovtcharov, derzeit der beste Deutsche, zwar, doch der Verband sieht schon jetzt eine Lücke bei den Nachwuchsspielern, die spätestens 2024 zum Problem wird.

Tischtennis war auch mal unter den fünf größten Sportarten in Deutschland. Mittlerweile aber sind immer weniger Amateurspieler in den Vereinen organisiert. "Der in den Vereinen organisierte Sport, so wie wir ihn heute kennen, wird verschwinden", sagt Thies, dafür müsse man nur auf die Zahlen schauen. "Veränderung ist aber auch eine Chance."

Vielleicht bringt dieser Wandel dem Tischtennis am Ende ja ein neues Image, das wäre doch was. Denn wahrscheinlich begann alles im Jahr 1972. Atari brachte damals das Computerspiel Pong auf den Markt. Es war dem Tischtennis gewidmet, ein Ball, ein Balken links, ein Balken rechts, die älteren erinnern sich. Für Atari war Pong ein Riesengeschäft, das erste Videospiel, das weltweit beliebt war. Für das Image des Tischtennis könnte es aber ein fatales Minusgeschäft gewesen sein. Tischtennis, zumindest in seiner Wettkampfvariante, gilt seitdem als Sport für Nerds, für Physiker und Informatiker. Sicher ist Pong nicht allein schuld. Doch wie konnte es dazu kommen?